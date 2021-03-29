В МВД сообщили о планах по созданию базы цифровых профилей иностранцев

В России планируют создать единую информационную платформу учета иностранных граждан, которая будет включать их цифровые профили. Об этом сообщили ТАСС в пресс-центре МВД.

В ведомстве пояснили, что такой цифровой профиль будет содержать информацию о правовом статусе приехавшего в Россию иностранного гражданина, его биометрические данные, сведения о месте жительства и работе, что позволит мигранту получать государственные услуги в электронном виде.

Согласно сообщению МВД, создание информационной системы с возможностью хранения цифрового профиля включено в план мероприятий по реализации концепции государственной миграционной политики в 2020-2022 годах. Сроки внедрения и запуска системы не называются.

Ранее в МВД сообщали, что иностранные граждане, которые приезжают в Россию для работы, должны будут зарегистрироваться в специально созданном электронном реестре. Такая регистрация для мигрантов станет обязательным условием для трудоустройства. Также зарегистрироваться в специальном реестре обяжут и работодателей иностранцев.