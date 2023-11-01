В Думу внесли законопроект о борьбе с фиктивными браками с иностранцами

Проект, в частности, предлагает выдавать временное разрешение на проживание в упрощенном порядке после двух лет брака с гражданином России. Таким образом власти хотят бороться с фиктивными браками

Фото: Sina Schuldt / dpa / Global Look Press

Группа сенаторов и депутатов внесла законопроект о внесении изменений в законы «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» и «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», чтобы бороться с фиктивными браками, заключенными для получения российского гражданства. Об инициативе сообщил в своем телеграм-канале председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Сенатор пояснил, что поправки направлены на совершенствование миграционного законодательства, чтобы иностранные граждане или лица без гражданства не могли использовать фиктивный брак и фиктивное установление отцовства для получения права на постоянное проживание в России и в дальнейшем — российского гражданства.

«Предлагается установить минимальный срок в два года для нахождения в браке с гражданином России (если нет общего ребенка, рожденного в браке), чтобы иностранный гражданин мог получить разрешение на временное проживание в упрощенном порядке, а также закрепить условие для получения вида на жительство без оформления такого разрешения при наличии детей — граждан России», — объяснил Клишас.

Законопроект также предлагает аннулировать разрешение на временное проживание и вид на жительство в России, если суд отменил усыновление или аннулировал запись акта об установлении отцовства иностранного гражданина в отношении соответствующего ребенка, а также если суд признал брак с гражданином России недействительным, уточнил сенатор.

Поправки предусматривают и возможность продления иностранному гражданину обыкновенной частной визы, если он является близким родственником гражданина России.

Неделей ранее о том, что правительство с оговорками поддержало законопроект об уточнении миграционного законодательства для борьбы с фиктивными браками, сообщил РБК со ссылкой на документ. В правительстве обратили внимание, что поправки предлагают аннулировать разрешения на временное проживание (РВП), если иностранец получил его на основании наличия детей — россиян, но был лишен родительских прав, либо если было отменено усыновление или аннулирована запись акта об установления отцовства. «Данное положение не в полной мере согласовывается с предлагаемой редакцией подпункта 4 пункта 3 статьи 6 Федерального закона, к которому фактически идет отсылка и в котором говорится о наличии ребенка, рожденного (усыновленного, удочеренного) в браке с гражданином Российской Федерации, постоянно проживающим в Российской Федерации», — отмечено в отзыве правительства.

Также там пришли к выводу, что терминология, используемая в законопроекте, «не учитывает, что сыном или дочерью усыновленный ребенок признается только в том случае, если усыновитель записан в качестве родителя усыновленного ребенка в записи акта о его рождении (ст. 136 Семейного кодекса Российской Федерации)». «В законопроекте следует установить, что ранее выданные иностранному гражданину разрешение на временное проживание и вид на жительство аннулируются только в случае признания брака недействительным», — указано в отзыве.

Заместитель декана НИУ ВШЭ Мария Матвеева заявила РБК, что новые положения необходимы, поскольку судебная практика действительно показывала достаточно большое количество фиктивных браков, заключенных ради получения РВП или вида на жительство. Она считает также, что новые нормы нельзя считать ужесточением миграционного законодательства: по ее мнению, они лишь приводят федеральный закон в некое равновесие и четко прописывают последствия заключения фиктивного брака.



«Если сейчас брак заключается ради вида на жительство и впоследствии супруг — российский гражданин обращается в суд за признанием брака недействительным, то далее все правовые последствия, которые были вызваны этим браком, аннулируются. То есть мы бы все равно этот вид на жительство аннулировали. Поэтому можно сказать, что в законопроекте сейчас четко прописываются все те последствия, которые могут быть. То есть если ранее эти последствия наступали через один шаг, то сейчас они у нас будут напрямую указаны», — пояснила Матвеева.