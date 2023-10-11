Дело о полицейских-похитителях пересмотрят из-за борца с экстремизмом

Суд отправил на доследование уголовное дело о похищении предпринимателя Никиты Сафронова. Теперь по нему проверяют ранее задержанного по делу о мошенничестве подполковника полиции, занимавшегося борьбой с экстремизмом

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В конце сентября Дорогомиловский районный суд Москвы отправил на доследование уголовное дело о попытке похищения бизнесмена Никиты Сафронова. По делу проходят бывшие столичные полицейские, которые, по данным следствия, участвовали в схеме похитителей.

Два источника, знакомых с материалами дела, рассказали РБК, что это произошло после того, как бизнесмен дал показания следствию. В них говорится, что старший научный сотрудник Национального исследовательского центра № 3 по исследованию проблем противодействия преступности в сфере экономики Всероссийского научно-исследовательского института МВД Сергей Бендзяк участвовал в фальсификации материалов дела о его похищении.

Офицер полиции был задержан в конце августа следователями СК и ФСБ, сообщали источники РБК. Его обвинили в крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). В прошлом Бендзяк был заместителем руководителя подразделения МУРа, работающего по делам об организованной преступности.

По словам собеседника РБК, Бендзяк вел дело бывшего полпреда Чечни на Украине Рамзана Цицулаева. Во Всероссийском научно-исследовательском институте МВД он выпустил научную работу «Осуществление оперативно-разыскных мероприятий по выявлению организованных групп экстремистской направленности в сети Интернет».

РБК направил запрос в СК.

Что известно о похищении

В декабре 2016 года в Москве сотрудники СОБР Росгвардии задержали участников организованной группы, которые, по версии следствия, занимались похищением людей и вымогали у них деньги. Силовая операция стала результатом уголовного дела, возбужденного следователями ГСУ СК по Москве.

Фигурантов дела — Сураката Лабазанова, Магомеда Нальгиева, Заура Ибрагимова, Руслана Макарова и оперативников уголовного розыска отдела полиции столичного района Чертаново Северное Дениса Фомина, Дмитрия Трибрата и замначальника полиции по оперативной работе Андрея Макаренко — обвинили сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса: в пособничестве в покушении на похищение человека группой лиц по предварительному сговору (ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, пп. «а», «з» ч. 2 ст. 126 УК), в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 286 УК), получении взятки группой лиц в крупном размере (пп. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК) и даче взятки группой лиц в крупном размере (пп. «а», «б» ч. 4 ст. 291 УК).

Главным фигурантом дела следствие считало Сураката Лабазанова, которому также вменили вымогательство (ч. 3 ст. 163 УК) и мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК). В то же время адвокат Лабазанова Ксения Дубровская утверждает, что на момент совершения преступления ее подзащитный находился в отделении реанимации Боткинской больницы с пулевыми ранениями.

По версии следствия, Лабазанов, Нальгиев, Ибрагимов и Макаров договорились похитить у бизнесмена Никиты Сафронова 26 млн руб. Они обратились к сотрудникам полиции и предложили им 300 тыс. руб. за услугу. Она заключалась в том, что полицейские должны были объявить Сафронова в розыск, а затем доставить его в отделение. В планах злоумышленников было похитить его сразу после освобождения из отдела полиции.

Сафронов рассказал РБК, что перед отделением полиции его ждали несколько человек на иномарках. «Меня предупредили, что события могут развиваться так. Через приложение я заказал такси, — говорит бизнесмен, — мне удалось быстро сесть в автомобиль, и началась погоня». По словам Сафронова, события развивались в час пик — на улице было много машин и прохожих, — и, видимо, поэтому его преследователи отказались от своих планов.

Сафронов утверждает, что подполковник Бендзяк фальсифицировал детали уголовного дела, которые касались Сураката Лабазанова. «Этого человека хотели сделать организатором похищения, а я его даже не видел, и как потом выяснилось, он лежал в больнице», — сообщил Сафронов. Он заявил следствию, что Бендзяк давал ему указания свидетельствовать против Лабазанова.