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Минздрав заявил о «технической ошибке» в данных о сокращении врачей
Министерство здравоохранения пересчитало данные о количестве врачей в регионах. Уменьшение числа врачей зафиксировано не в 54, а в 55 регионах, но общий объем сокращения оказался ниже ранее заявленного
Фото: Павел Львов / РИА Новости

Минздрав из-за «технической ошибки» скорректировал данные по сокращению и приросту врачей в регионах, сообщили РБК в пресс-службе ведомства. Согласно уточненным данным, сокращение количества врачей было зафиксировано в 55 регионах, а не в 54, как сообщалось ранее.

Наиболее негативная динамика количества врачей на конец 2018 года у Чукотского автономного округа. В этом регионе число врачей сократилось на 5,3% — с 341 до 323. На втором месте республика Алтай, где количество врачей сократилось на 4,4% (с 858 до 820). Так же в топ-5 регионов с отрицательной динамикой попали Псковская (сокращение на 4,2%) и Костромская области (сокращение на 3,8%), а также Калмыкия — сокращение на 3,5%.

Ранее в материалах ведомства, актуальность которых подтверждала пресс-служба, сообщалось, что лидером по сокращению врачей стала Бурятия — 59%. По уточненным данным ведомства, в Бурятии произошло сокращение врачей с 3673 до 3658. Находившаяся на втором месте по сокращениям Новосибирская область, наоборот, показала прирост на 7% — с 11 005 до 11 090. В занимавшей третье место антирейтинга Томской области также произошел рост на 3%, с 4477 до 4613. В Кемеровской области действительно произошло сокращение, но не на 17,3%, а на 3% — с 9492 до 9275. В Якутии произошло не сокращение количества врачей, а увеличение их числа на 2%, с 4826 до 4947.

В Хакасии произошло сокращение количества врачей на 2%, с 1862 до 1842, в Омской области — на 2%, с 7930 до 7826. Согласно предыдущим данным Минздрава, оба региона показывали значительный прирост более чем в 300% количества врачей.

Минздрав скорректировал и данные по увеличению количества врачей в 2018 году. Лидером прироста стал Ненецкий автономный округ — количество врачей увеличилось с 177 до 185. На втором месте Москва с приростом на 3,5% — с 52 598 до 54 420. Увеличение количества врачей в Ленинградской области составило 3,4%. В Чечне стало на 3,3% врачей больше.

Автор: Егор Губернаторов
Теги: Минздрав, врачи
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