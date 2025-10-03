В Москве задержали миллиардера Сулейманова по подозрению в убийстве

Фото: Илья Московец / URA.ru / Global Look Press

В Москве по подозрению в убийстве задержали миллиардера Ибрагима Сулейманова, сообщают источники ТАСС и «Известий».

«В Москве задержан Ибрагим Сулейманов, его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство)», — сказал собеседник агентства.

По данным газеты, речь идет о преступлении, совершенном в 2004 году. Сулейманов был задержан 2 октября.

РБК обратился за комментарием в Следственный комитет.

ТАСС и «Известия» отмечают, что Сулейманов вместе с братом Расулом в прошлом году были бенефициарами крупной IT-компании «Сирена-трэвел» — это разработчик цифровых решений для авиации, например, системы бронирования «Леонардо».

По данным «СПАРК», у Ибрагима Сулейманова есть доли в ООО «Миксвел» (24,8%) и ООО «Универсус» (40%).

Материал дополняется