В Москве задержали миллиардера Сулейманова по подозрению в убийстве
В Москве по подозрению в убийстве задержали миллиардера Ибрагима Сулейманова, сообщают источники ТАСС и «Известий».
«В Москве задержан Ибрагим Сулейманов, его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство)», — сказал собеседник агентства.
По данным газеты, речь идет о преступлении, совершенном в 2004 году. Сулейманов был задержан 2 октября.
РБК обратился за комментарием в Следственный комитет.
ТАСС и «Известия» отмечают, что Сулейманов вместе с братом Расулом в прошлом году были бенефициарами крупной IT-компании «Сирена-трэвел» — это разработчик цифровых решений для авиации, например, системы бронирования «Леонардо».
По данным «СПАРК», у Ибрагима Сулейманова есть доли в ООО «Миксвел» (24,8%) и ООО «Универсус» (40%).
Материал дополняется
