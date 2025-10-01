Суд арестовал обвиняемого в убийстве сотрудницы банка в Москве мужчину

Мужчину, обвиняемого в убийстве коллеги в столичном банке, арестовали. Он признал вину и заявил, что совершил преступление, находясь в состоянии стресса

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу мужчине, обвиняемому в убийстве сотрудницы банка на Автозаводской улице в Москве. Об этом сообщили в телеграм-канале столичной прокуратуры.

По данным ведомства, ему предъявили обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), по ней грозит до 15 лет лишения свободы.

30 сентября обвиняемый находился на рабочем месте в отделении банка на Автозаводской улице. Он нанес коллеге не менее двух ножевых ранений в область груди и шеи. В прокуратуре уточнили, что это произошло на фоне личной неприязни. Женщина скончалась на месте от полученных травм.

В ведомстве отметили, что обвиняемый признал вину, раскаялся в содеянном и заявил, что совершил преступление, будучи в состоянии стресса. Он не возражал против меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщает «РИА Новости», его арестовали до 29 ноября. «Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, избрать обвиняемому Константину Топорову меру пресечения в виде заключения под стражу», — цитирует агентство решение судьи.

В МВД России рассказали, что погибшая занимала должность замруководителя филиала банка. По данным РЕН ТВ, она неоднократно штрафовала нападавшего за нарушения.

Телеграм-канал «Осторожно, новости» отмечает, что обвиняемому Топорову 40 лет, он приехал в столицу из Новокузнецка. В течение месяца мужчина получил несколько взысканий, ему грозило увольнение, а коллеги жаловались на конфликты с его стороны. Погибшая — Наталья Паскова — работала в банке с 18 лет, пишет телеграм-канал.

По данным следствия, обвиняемый заранее спланировал преступление. Он использовал нож, который взял в своей квартире. Орудие убийства изъяли.