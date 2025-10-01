 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Суд арестовал обвиняемого в убийстве сотрудницы банка в Москве мужчину

Мужчину, обвиняемого в убийстве коллеги в столичном банке, арестовали. Он признал вину и заявил, что совершил преступление, находясь в состоянии стресса

Суд арестовал обвиняемого в убийстве сотрудницы банка в Москве мужчину
Video

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу мужчине, обвиняемому в убийстве сотрудницы банка на Автозаводской улице в Москве. Об этом сообщили в телеграм-канале столичной прокуратуры.

По данным ведомства, ему предъявили обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), по ней грозит до 15 лет лишения свободы.

30 сентября обвиняемый находился на рабочем месте в отделении банка на Автозаводской улице. Он нанес коллеге не менее двух ножевых ранений в область груди и шеи. В прокуратуре уточнили, что это произошло на фоне личной неприязни. Женщина скончалась на месте от полученных травм.

В Москве задержали сотрудника банка, который смертельно ранил начальницу
Общество
Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

В ведомстве отметили, что обвиняемый признал вину, раскаялся в содеянном и заявил, что совершил преступление, будучи в состоянии стресса. Он не возражал против меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщает «РИА Новости», его арестовали до 29 ноября. «Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, избрать обвиняемому Константину Топорову меру пресечения в виде заключения под стражу», — цитирует агентство решение судьи.

В МВД России рассказали, что погибшая занимала должность замруководителя филиала банка. По данным РЕН ТВ, она неоднократно штрафовала нападавшего за нарушения. 

Телеграм-канал «Осторожно, новости» отмечает, что обвиняемому Топорову 40 лет, он приехал в столицу из Новокузнецка. В течение месяца мужчина получил несколько взысканий, ему грозило увольнение, а коллеги жаловались на конфликты с его стороны. Погибшая — Наталья Паскова — работала в банке с 18 лет, пишет телеграм-канал.

По данным следствия, обвиняемый заранее спланировал преступление. Он использовал нож, который взял в своей квартире. Орудие убийства изъяли.

Читайте РБК в Telegram.

Дуров дал интервью американскому журналисту

Дуров рассказал о покушении на него и последствиях

Экс-глава Минобороны Великобритании призвал «задушить» Крым

Стубб заявил об изменении позиции Трампа по Украине

В США официально наступил шатдаун

Польша отказалась выполнять призыв Зеленского закрыть Балтийское море

Орбан сравнил возможности России и Европы

Магнитная буря на Земле продолжалась более 30 часов

Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Алена Нефедова
Банки Москва убийство
Материалы по теме
Зарезавшему начальницу сотруднику московского банка предъявили обвинение
Общество
Бывший студент напал с ножом на преподавателей техникума в Архангельске
Общество
Зарезавший 15-летнюю подругу в апарт-отеле в Петербурге геймер очнулся
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 сентября
EUR ЦБ: 97,14 (-0,54) Инвестиции, 30 сен, 16:07 Курс доллара на 30 сентября
USD ЦБ: 82,87 (-0,74) Инвестиции, 30 сен, 16:07
Греф пожелал фонду из ОАЭ не пожалеть об инвестициях в «Сбер» Финансы, 17:21
118 стран, 50 соглашений: организаторы подвели итоги World atomic week Отрасли, 17:19
Суд арестовал обвиняемого в убийстве сотрудницы банка в Москве мужчину Общество, 17:13
Фицо не приехал на саммит ЕС из-за проблем со здоровьем Политика, 17:09
В Ульяновске пришедшая в гости бабушка нашла внучек и невестку мертвыми Общество, 17:02
Деньги, время и внимание: как инвестировать в искусство РБК и СберПервый, 17:01
РТС предупредил о закрытии ряда частных АЗС из-за нерентабельности Экономика, 16:56
Хотите учиться в комьюнити профессионалов Мини-MBA от РБК?
Занять место
Суд в Индии признал рецепт с разборчивым почерком частью права на жизнь Общество, 16:51
Ученые заявили о потере почти 25% объема швейцарских ледников за 10 лет Общество, 16:46
Крадущийся тигр на шелковом пути: как развивается торговля с Узбекистаном РБК и РЭЦ, 16:45
Эксперты отметили прогресс в создании истребителя шестого поколения Китая Политика, 16:42
Мотоциклам и электрокарам разрешили бесплатно парковаться в Подмосковье Авто, 16:41
В Белоруссии впервые за 40 лет разрешили охотиться на рысь Общество, 16:39
В России разработают первый ГОСТ на безалкогольное вино Вино, 16:36