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В Королёве нашли украденного из зоопарка кенгурёныша Кроша

Оперативники разыскали Кроша — похищенного ярославского детеныша кенгуру. Подозреваемый в похищении арестован; местное издание уточняет, что у него особенности роста и внешность ребенка

В Королёве нашли украденного из зоопарка кенгурёныша Кроша
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Полицейские обнаружили в подмосковном Королеве детеныша кенгуру по имени Крош, которого ранее похитили из Ярославского зоопарка, сообщила представитель МВД Ирина Волк.

Оперативно-разыскные мероприятия провели сотрудники управлений ведомства по Ярославской и Московской областям, уточнила она в телеграм-канале.

Кроша похитили неделю назад — в ночь на 27 сентября. В зоопарке подчеркнули, что самостоятельно кенгуреныш покинуть вольер не смог бы. Источник местного издания «76» уточнял: похитители сначала повредили кабель, чтобы выключить камеры видеонаблюдения (в зоопарке настаивают, что камеры работали), а клетка была «закрыта на проволоку», а не на замок.

Он родился прошлой зимой, точная дата неизвестна, потому что детеныш кенгуру прятался в сумке матери. Новорожденные кенгурята длиной около 20 см, в сумке они проводят примерно пять месяцев, полностью покидают ее только на восьмом месяце. Впервые Кроша заметили в конце марта, а активно выглядывать он начал только в мае, первые шаги сделал в июле. В конце августа сотрудники зоопарка отметили, что тот окреп и стал похож по размерам на маму.

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Заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК (кража с незаконным проникновением), по ней грозит до пяти лет лишения свободы.

Спустя три дня после пропажи детеныша кенгуру из Ярославского зоопарка стало известно о пропаже двух кенгурят с территории калужского парка птиц «Воробьи». Владелец парка Александр Белявский рассказал, что неизвестные пришли ночью, срезали забор, зашли в сарай и похитили двух кенгурят. В регионе возбудили дело по той же статье.

Подозреваемого в краже задержали. Телеграм-канал «112» уточнил, что третье животное мужчина успел продать в Москве. По информации канала, задержанный очень низкого роста. По сведениям телеграм-каналов, один из похищенных кенгурят погиб.

«76» утверждает, что задержанного зовут Иван Некрасов, он из Вологодской области. «Молодой человек необщительный, на своей волне, сотрудников полиции всегда избегал. В местах антиобщественных элементов не появлялся, алкоголем не злоупотребляет, не курит. Он стоит на учете у психиатра», — поделился собеседник издания. Он добавил, что у задержанного «особенности роста» и детская внешность.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Ярославль Ярославская область кенгуру зоопарк МВД Королев
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