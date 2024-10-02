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Подозреваемого в похищении кенгурят из двух зоопарков задержали

Мужчину задержали во Владимирской области — по предварительной информации, один из похищенных им кенгурят погиб
Фото: Парк птиц «Воробьи» / VK
Фото: Парк птиц «Воробьи» / VK

Подозреваемый в краже детенышей кенгуру из ярославского и калужского зоопарков задержан, сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники. Об этом также пишет телеграм-канал «112».

По данным канала и «РИА Новости», мужчину задержали во Владимирской области. По информации «112», задержанный очень низкого роста. Mash пишет, что это карлик.

Оба агентства и «112» сообщили, что один из похищенных кенгурят погиб. Собеседник «РИА Новости» уточнил, что это был младший из детенышей, и допустил, что он был украден из калужского зоопарка.

В Калужской области из зоопарка украли двух кенгурят
Общество
Фото:Парк птиц «Воробьи»

Mash утверждает, что у задержанного была при себе сумка, в которой нашли двух детенышей, один был мертв.

«112» сообщил, что третье животное мужчина успел продать в Москве.

По его данным, задержанный украл кенгуру под заказ для одного из частных зоопарков столичного региона. Mash утверждает, что один из трех кенгурят был отдан владельцам частного зоопарка в подмосковном Королеве, подозреваемый собирался обменять животное на обезьяну.

В пресс-службе МВД по Калужской области сказали РБК, что у них нет информации.

Первый кенгуренок по кличке Крош пропал из городского зоопарка Ярославля в ночь на 27 сентября. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК (кража с незаконным проникновением), по ней грозит до пяти лет лишения свободы.

Спустя три дня, 30 сентября в отдел полиции в Жуковском районе Калужской области поступило сообщение о хищении двух кенгурят с территории калужского парка птиц «Воробьи». Владелец парка Александр Белявский рассказал, что неизвестные пришли ночью, срезали забор, зашли в сарай и похитили двух кенгурят. В регионе завели дело по той же статье.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
При участии
Елена Степанова
кенгуру кража животные задержание
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