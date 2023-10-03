Во втором российском городе отключили паркоматы из-за санкций

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В Калуге перестали работать паркоматы из-за прекращения поддержки программного обеспечения, сообщили в Службе единого заказа городского хозяйства во «ВКонтакте». Речь идет о паркоматах в зоне 304 на улице Суворова.

«Санкции Европейского союза против России усиливаются в последние несколько месяцев. Отныне эти санкции не позволяют нам продолжать наши деловые отношения с вашей компанией. Нам жаль прекращать эти хорошие деловые отношения, но в нынешних условиях мы больше не можем поддерживать их», — приводит ведомство текст уведомления от компании — производителя парковочного оборудования.

В Службе единого заказа городского хозяйства добавили, что городские власти работают над «решением сложившейся ситуации несмотря на все ограничения», но порекомендовали автомобилистам пользоваться другими способами оплаты — через СМС-сообщение, мобильное приложение «Горпарковки»

и «СбербанкОнлайн», портал «Парковочное пространство Калуги» или банкоматы.

1 октября по той же причине перестали работать паркоматы во Владивостоке. Оператор платных парковок в городе «Цифровое Приморье» сообщил, что устройства для безналичной оплаты парковки в городе временно отключат, а анализ и оценку сроков модернизации парковочного оборудования уже проводят.

Еще в декабре прошлого года руководитель «Цифрового Приморья» Станислав Журавлев признался, что в первую неделю работы паркоматов пришлось решать вопросы импортозамещения оборудования. По его словам, проблемы были почти со всеми аппаратными комплексами. В результате пришлось оставить только шведские паркоматы, запчасти к ним поставлялись через Казахстан в рамках параллельного импорта.