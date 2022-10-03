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Общество ,  
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В Севастополе в здание попала запущенная бездомным сигнальная ракета

Ранее губернатор Развожаев говорил, что в здание предварительно попала молния. Во время происшествия никто не пострадал
Фото: Алексей Павлишак / ТАСС
Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

В офисное здание в Севастополе, где 2 октября произошел хлопок, попала не молния, как предполагали спасатели, а сигнальная ракета, сообщил глава города Михаил Развожаев в телеграм-канале.

«Полиция задержала ранее судимого мужчину без постоянного места жительства в Севастополе. В состоянии алкогольного опьянения он запустил судовую сигнальную ракету, которая попала в окна здания. Ракету он нашел, по его словам, в мусорке рядом и решил устроить фейерверк», — сообщил губернатор.

Как ранее указывал Развожаев, из-за хлопка в здании разбились окна в некоторых помещениях, возгорания не было, никто не пострадал. Проверка по этому инциденту продолжается.

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Севастополь в последние два месяца несколько раз пытались атаковать украинские беспилотники. Один из последних сбили 30 августа.

В начале сентября в СМИ и социальных сетях распространилась информация о взрывах и стрельбе в центре Севастополя. Власти успокоили жителей и сообщили, что причиной тому были действия во время военной реконструкции в рамках военно-исторического фестиваля «Русская Троя» на Малаховом кургане, посвященного событиям Крымской войны 1853–1856 годов.

Теги
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