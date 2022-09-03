Власти Севастополя объяснили звуки взрывов фестивалем «Русская Троя»

Звуки взрывов и дым в центре Севастополя связаны с реконструкцией боев на фестивале «Русская Троя», заявили в городском правительстве. Мероприятие посвящено событиям Крымской войны 1853–1856 годов

Фото: Музей-заповедник героической обороны и освобождения Севастополя

Звуки взрывов в центре Севастополя связаны с проведением там военно-исторического фестиваля, говорится в обращении местного правительства к горожанам.

«Сообщаем, что это звуки и дым от военной реконструкции в рамках военно-исторического фестиваля «Русская Троя», который сегодня проходит на Малаховом кургане», — заявили власти.

О взрывах, в частности, писало украинское агентство УНИАН. Паблик «ЧП / Севастополь» в Telegram писал, что в центре города «сначала были хлопки, потом стрельба». Также, по его данным, были слышны «очень сильные хлопки» в районе улицы Гоголя, которая находится недалеко от Малахового кургана. Затем там также объяснили происходящее реконструкцией боев в рамках фестиваля.

На сайте «Русской Трои» говорится, что цель мероприятия — «увековечение памяти о героях Крымской войны 1853–1856 годов». Фестиваль организовал Музей обороны Севастополя при поддержке российского Минкультуры и Российского военно-исторического общества. Как сообщается на сайте правительства, в фестивале примут участие около 200 человек, которые «воссоздадут атмосферу середины XIX века, покажут жизнь и быт солдат и мирных жителей того времени».

В августе губернатор Севастополя Михаил Развожаев не раз сообщал о работающей в городе российской системе противовоздушной обороны. В частности, он говорил об этом 23 августа — на тот момент в районе Севастополя шестой день подряд сбивали беспилотники.

31 июля в городе ввели желтый (высокий) уровень террористической опасности. В день Военно-морского флота штаб Черноморского флота подвергся атаке самодельного беспилотника со взрывным устройством, Развожаев сообщил о шести пострадавших. 20 августа дрон вновь влетел в здание. Он попал в крышу, но серьезных повреждений не вызвал.