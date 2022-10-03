Власти Белгородской области опровергли сообщения об увольнении военкома
Информация об увольнении военного комиссара Белгородской области Валерия Грицая не соответствует действительности. Об этом сообщает местное издание Fonar.tv со ссылкой на правительство Белгородской области.
Военком на месте и продолжает свою работу, сообщило издание. Накануне параллельно с появлением сообщений о его увольнении он участвовал в заседании областного штаба по вопросам частичной мобилизации.
О том, что Грицая отстранили от должности, ранее сообщал телеграм-канал «Белгород сегодня».
В этот же день, 3 октября, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил, что военного комиссара Юрия Лайко отстранили от должности. Он пообещал, что решение «никак не повлияет на выполнение задач, которые перед нами поставил президент».
Дегтярев не уточнил, с чем именно связано отстранение Лайко. В то же время, рассказывая о ходе частичной мобилизации в Хабаровском крае, он сообщил, что несколько тысяч человек получили повестки и прибыли в военкоматы, но в результате около половины вернули домой как несоответствующим критериям отбора для поступления на военную службу по контракту».
Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в стране с 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что власти собираются призвать 300 тыс. россиян, или около 1% всего мобилизационного резерва страны.
Однако власти некоторых регионов признали ошибки, когда граждан призывали без надлежащих оснований. Об этом говорили главы Якутии, Бурятии, Саратовской, Белгородской и Магаданской областей. Путин потребовал это исправить.
Так, глава Белгородской области Вячеслав Гладков 25 сентября рассказал, что в регионе отменили призыв 75 жителей, которым повестку отправили по ошибке. Он выразил надежду, что военкоматы больше не будут допускать ошибок и недочетов, как это уже было прежде.