В Сочи нашли пропавшую группу туристов с тремя детьми
Группа из пяти туристов, трое из которых — дети, пропавшая во время похода в районе хребта Ажек в Сочи, найдена, все туристы живы, сообщили РБК в пресс-службе МЧС.
В Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС ТАСС уточнили, что туристы вышли в поход 1 октября и «должны были вернуться 2 октября (в крайнем случае — 3 октября)», но прошедшей ночью с ними не удалось выйти на связь из-за сильного дождя. Поэтому спасатели направились на их поиски.
Кроме того, в Сочи во время купания в море пропал 46-летний мужчина.
«В настоящее время по факту пропажи 46-летнего гражданина материал зарегистрирован. Проводится проверка, нацеленная на выяснение всех обстоятельств произошедшего, в ходе проверки проводятся поиски гражданина», — сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
«Известия» и телеграм-канал SHOT указывают, что пропавший — российский певец Константин Легостаев. 2 октября он пошел купаться в море и не вышел из воды.
Легостаев — фронтмен поп-рок-группы «Dельта», автор саундтреков к сериалам «Карпов» и «Игра». Был участников «Фабрики звезд-5».
В конце августа в Кабардино-Балкарии пропала группа туристов из четырех человек. Они находились в ущелье Курмычи в Эльбрусском районе, которое располагается на высоте 3,5 тыс. м. Спасатели нашли туристов живыми, им помогли спуститься до поселка Терскол, дальнейшая помощь им не понадобилась.