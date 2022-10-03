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В Сочи нашли пропавшую группу туристов с тремя детьми

Группа пошла в поход на хребте Ажек и должна была вернуться 2 октября. Сразу выйти на связь с ее руководителем спасателям не удалось, но 3 октября спасатели нашли их всех живыми
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Группа из пяти туристов, трое из которых — дети, пропавшая во время похода в районе хребта Ажек в Сочи, найдена, все туристы живы, сообщили РБК в пресс-службе МЧС.

В Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС ТАСС уточнили, что туристы вышли в поход 1 октября и «должны были вернуться 2 октября (в крайнем случае — 3 октября)», но прошедшей ночью с ними не удалось выйти на связь из-за сильного дождя. Поэтому спасатели направились на их поиски.

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Кроме того, в Сочи во время купания в море пропал 46-летний мужчина.

«В настоящее время по факту пропажи 46-летнего гражданина материал зарегистрирован. Проводится проверка, нацеленная на выяснение всех обстоятельств произошедшего, в ходе проверки проводятся поиски гражданина», — сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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«Известия» и телеграм-канал SHOT указывают, что пропавший — российский певец Константин Легостаев. 2 октября он пошел купаться в море и не вышел из воды.

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Легостаев — фронтмен поп-рок-группы «Dельта», автор саундтреков к сериалам «Карпов» и «Игра». Был участников «Фабрики звезд-5».

В Приморье нашли пропавшую у горы Пидан группу туристов с детьми
Общество
Фото:ГУ МЧС по Приморскому краю

В конце августа в Кабардино-Балкарии пропала группа туристов из четырех человек. Они находились в ущелье Курмычи в Эльбрусском районе, которое располагается на высоте 3,5 тыс. м. Спасатели нашли туристов живыми, им помогли спуститься до поселка Терскол, дальнейшая помощь им не понадобилась.

Авторы
Теги
Лилия Пашкова
Сочи пропажа туристов МЧС новости
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