Четыре туриста пропали в горах Кабардино-Балкарии

Фото: МЧС России

Туристическая группа из четырех человек пропала в ущелье Курмычи в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, сообщила пресс-служба МЧС по региону.

Группа не регистрировалась в МЧС и пошла в ущелье, которое находится на высоте 3,5 тыс. м.

Утром 20 августа туристы не вышли на связь. На место выехали шесть спасателей Эльбрусского горного подразделения МЧС.

В конце июня на горе Пидан в Приморском крае пропала группа туристов из четырех взрослых и шести детей. Они перестали выходить на связь после того, как ночью в районе горы прошел сильный циклон. На следующий день их нашли спасатели и волонтеры организации «Примпоиск».