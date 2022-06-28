В Приморье нашли пропавшую у горы Пидан группу туристов с детьми

Фото: ГУ МЧС по Приморскому краю

В Приморском крае спасатели и волонтеры нашли группу туристов, которая пропала 27 июня, на горе Пидан (Ливадийская), на границе Шкотовского и Партизанского районов, сообщают «Вести-Приморье».

Группа из четырех взрослых и шести детей, ушедшая в поход, накануне перестала выходить на связь, указывает телеканал. Ночью в районе горы прошел сильный циклон, что осложняло условия их пребывания. Днем 28 июня пропавших туристов нашли спасатели и волонтеры организации «Примпоиск». Медицинская помощь людям не понадобилась.

В мае на Ладожском озере пропала группа туристов-байдарочников из Санкт-Петербурга. Как сообщали в МЧС, трое туристов вышли из поселка Вятиккя Лахденпохского района Карелии в акваторию озера 30 апреля, последний раз они были на связи 3 мая. На следующий день начались поиски, была обнаружена байдарка туристов, но их самих найти не удалось. 12 мая сотрудники МЧС прекратили поиски.