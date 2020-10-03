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Авария с участием Ефремова ,  
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Выдавшего поддельную справку по делу Ефремова полицейского уволили

Его руководителей привлекли к дисциплинарной ответственности. Ранее гражданская жена погибшего Захарова обращалась к Путину из-за выданного участковым Котельников документа, где говорилось, что она сдавала Захарову «койко-место»

В МВД по Московской области уволили участкового, который выдал поддельную справку по делу устроившего ДТП на Садовом кольце актера Ефремова. Об этом говорится в сообщении начальника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяны Петровой.

Она отмечает, что экс-полицейский работал в Котельниковском отделе. Сотрудники Управления собственной безопасности провели проверку по факту выдачи справки со сведениями, не соответствующими действительности.

«По результатам проверки сотрудник полиции уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, его непосредственные руководители привлечены к дисциплинарной ответственности», — сообщила Петрова.

Она не уточнила, о какой именно справке идет речь.

Гражданская жена погибшего в аварии с Ефремовым обратилась к Путину
Общество
Ирина Стерхова (в центре)

Накануне стало известно, что гражданская жена Сергея Захарова, погибшего в ДТП на Садовом кольце, Ирина Стерхова обратилась к президенту Владимиру Путину и пожаловалась на то, что ее не признают потерпевшей по делу. Стерхова считает, что решающую роль в этом сыграл документ, якобы выданный участковым ОВД Котельников, в котором говорится о том, что Захаров снимал в ее квартире «койко-место». Стерхова указывает, что документ был приобщен к материалам уголовного дела несмотря на то, что информация в нем не соответствует действительности.

По словам женщины, публичная демонстрация документа в СМИ и «негативные комментарии» причиняли ей «моральные страдания и унижали» ее.

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Авария произошла вечером 8 июня. Актер, управляя Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada, за рулем которого сидел Захаров. Его госпитализировали, позже он скончался. После ДТП в крови Ефремова нашли алкоголь, его объем соответствовал 2,1 промилле. Такие показатели могут быть зафиксированы, если обследуемый выпил примерно бутылку водки. Также в анализах актера обнаружили следы наркотиков.

Ефремова признали виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения. В итоге артиста приговорили к восьми годам колонии общего режима.

Автор
Мария Лисицына
Михаил Ефремов увольнение ГУ МВД по Московской области
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