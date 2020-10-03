Выдавшего поддельную справку по делу Ефремова полицейского уволили

Его руководителей привлекли к дисциплинарной ответственности. Ранее гражданская жена погибшего Захарова обращалась к Путину из-за выданного участковым Котельников документа, где говорилось, что она сдавала Захарову «койко-место»

В МВД по Московской области уволили участкового, который выдал поддельную справку по делу устроившего ДТП на Садовом кольце актера Ефремова. Об этом говорится в сообщении начальника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяны Петровой.

Она отмечает, что экс-полицейский работал в Котельниковском отделе. Сотрудники Управления собственной безопасности провели проверку по факту выдачи справки со сведениями, не соответствующими действительности.

«По результатам проверки сотрудник полиции уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, его непосредственные руководители привлечены к дисциплинарной ответственности», — сообщила Петрова.

Она не уточнила, о какой именно справке идет речь.