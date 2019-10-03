Путин пообещал наказать скрывающих данные о ЧС чиновников

Президент России после паводков на Дальнем Востоке поручил закрепить в законодательстве ответственность за задержку предоставления информации, которая важна для предупреждения или ликвидации ЧС

Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Президент Владимир Путин поручил ввести для должностных лиц и организаций ответственность за несвоевременное представление информации, необходимой для предупреждения или ликвидации чрезвычайных ситуаций. Об этом говорится в перечне поручений по итогам совещания о ликвидации последствий паводка на Дальнем Востоке.

Соответствующие изменения должны быть внесены в законодательство. Поручение необходимо выполнить до 1 марта следующего года, ответственными назначены премьер-министр Дмитрий Медведев и глава МЧС Евгений Зиничев.

Правительство и министерство должны также обеспечить на безвозмездной основе постоянный доступ спасателей ко всем необходимым информационным ресурсам в рамках единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Также требуется провести оценку финансово-экономических последствий строительства защитных сооружений и прописать механизм возмещения ущерба в случае их отсутствия.

Путин поручил создать механизм обязательного отчуждения в муниципальную собственность земельных участков, пострадавших от паводка. Это касается участков, на которых жилые помещения признаны непригодными для проживания. Отчуждение будет происходить после получения их собственниками социальных выплат на приобретение или строительство жилья или передачи этим гражданам приобретенных жилых помещений.