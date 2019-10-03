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Путин пообещал наказать скрывающих данные о ЧС чиновников
Президент России после паводков на Дальнем Востоке поручил закрепить в законодательстве ответственность за задержку предоставления информации, которая важна для предупреждения или ликвидации ЧС
Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Президент Владимир Путин поручил ввести для должностных лиц и организаций ответственность за несвоевременное представление информации, необходимой для предупреждения или ликвидации чрезвычайных ситуаций. Об этом говорится в перечне поручений по итогам совещания о ликвидации последствий паводка на Дальнем Востоке.

Соответствующие изменения должны быть внесены в законодательство. Поручение необходимо выполнить до 1 марта следующего года, ответственными назначены премьер-министр Дмитрий Медведев и глава МЧС Евгений Зиничев.

Правительство и министерство должны также обеспечить на безвозмездной основе постоянный доступ спасателей ко всем необходимым информационным ресурсам в рамках единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Также требуется провести оценку финансово-экономических последствий строительства защитных сооружений и прописать механизм возмещения ущерба в случае их отсутствия.

Политика
Путин указал иркутскому губернатору на неправильные решения после паводка

Путин поручил создать механизм обязательного отчуждения в муниципальную собственность земельных участков, пострадавших от паводка. Это касается участков, на которых жилые помещения признаны непригодными для проживания. Отчуждение будет происходить после получения их собственниками социальных выплат на приобретение или строительство жилья или передачи этим гражданам приобретенных жилых помещений.

Еще президент потребовал у правительства и у властей пострадавших от паводка регионов принять дополнительные меры по предоставлению пострадавшим нового жилья, организации ремонта помещений, а также реализации прав детей на образование.

В июле и августе дожди вызвали паводки в Амурской области, Еврейском автономном округе, Приморском и Хабаровском краях. По данным хабаровского правительства, ущерб от паводка в регионе превысил 1,8 млрд руб., хотя сначала предполагалось, что он составит около 900 млн руб. Власти пояснили, что сумма увеличилась из-за тайфуна «Линлим», который обрушился на край в начале сентября.

Сильный паводок произошел и в Иркутской области, где при наводнении погибли 25 человек. Сумму ущерба власти предварительно оценили в 29 млрд руб. Во время визита в регион Путин раскритиковал губернатора области Сергея Левченко за неудовлетворительную работу по устранению паводка.

Автор: Юлия Выродова
Теги: паводок, чиновники, Дальний Восток, Владимир Путин
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