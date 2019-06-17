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Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20
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Суд в Санкт-Петербурге освободил журналиста Игоря Рудникова

Московский районный суд Санкт-Петербурга переквалифицировал дело учредителя газеты «Новые колеса» Игоря Рудникова с вымогательства (ст. 163 УК) на самоуправство (ст. 330 УК). Об этом сообщает «Медиазона». Новая вменяемая ему статья не предусматривает лишения свободы.

Рудникова обвиняли в вымогательстве $50 тыс. у руководителя калининградского управления Следственного комитета России (СКР) Виктора Леденева. По версии следствия, в обмен на эту сумму Рудников обещал не публиковать в своей газете информацию, порочащую главу областного СКР. В отношении Рудникова было возбуждено уголовное дело о вымогательстве (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК), ему грозило до десяти лет колонии.

Суд посчитал, что действия журналиста не были вымогательством. Рудников говорил о компенсации понесенных им расходов на расследование покушения, которое не сопровождалось реальной угрозой, характерной для вымогательства, отметила судья. Кроме того, Леденев не дал отказа или согласия исполнить выдвинутые Рудниковым условия.

Помимо самоуправства, Рудникова обвиняют в сокрытии иностранного гражданства (ст. 330.2 УК), которая также не предусматривает лишения свободы.

По статье о самоуправстве журналиста приговорили к 550 часам обязательных работ. В срок наказания зачтут время, проведенное в СИЗО.

Теги: журналист, судебный процесс, Калининград
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