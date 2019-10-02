Путин снимет с должности главного инспектора МВД

Президент уволит пять генералов, включая главного инспектора МВД России и высших должностных лиц региональных силовых органов. Также в отставку отправят прокуроров Воронежской и Томской областей

Президент России Владимир Путин освободит от должностей ряд высших должностных лиц силовых органов. РБК ознакомился с копией проекта указа президента, подлинность документа подтвердили два источника, близких к ФСБ.

От должностей будут освобождены главный инспектор МВД России генерал-майор полиции Эдуард Соболь, замначальника ГУ МВД по Новосибирской области— начальник Главного следственного управления генерал-майор юстиции Андрей Неупокоев, глава СУ СК России по Калининградской области генерал-лейтенант юстиции Виктор Леденев, начальника ГУ МЧС по Коми генерал-майор внутренней службы Александр Князев и начальник УФСИН по Владимирской области генерал-майор Андрей Виноградов.

Также в отставку будут отправлены прокуроры Воронежской и Томской областей Николай Шишкин и Виктор Романенко.

Глава управления СК по Калининградской области получил федеральную известность после конфликта с главредом регионального издания «Новые колеса» Игорем Рудниковом. Журналист провел в СИЗО более полутора лет по обвинению в вымогательстве $50 тыс. у генерала Леденева. Суд посчитал, что действия журналиста не были вымогательством, по статье о самоуправстве журналиста приговорили к 550 часам обязательных работ.