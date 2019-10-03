Что случилось за ночь. Главные новости РБК

- Индекс Dow Jones упал на 1,86%, до 26079,23 пункта.
- Индекс S&P 500 снизился на 1,79%, до 2887,74 пункта.
- Индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq упал на 1,56%, до 7785,25 пункта.
Индексы падают на фоне:
- Данных о более медленном, чем раньше, росте числа рабочих мест в американской экономике.
- Данных об ослаблении производственного сектора.
- Неопределенность с торговыми войнами администрации Дональда Трампа, а также новые угрозы, что под пошлины попадут, в частности, европейский сыр и вино.
Утечка данных клиентов Сбербанка
В минувшие выходные на одном из форумов, заблокированных Роскомнадзором, появились сообщения о продаже личных данных клиентов «одного из крупнейших российских банков». Эксперты предположили, что речь идет о данных клиентов Сбербанка.
- Авторы предложения на заблокированном форуме заявляют, что у них есть доступ к данным 60 млн карт.
- Есть предположение, что доступ к «выгрузке базы» Сбербанка мог иметь отношение человек с административным доступом банка.
- В Роскомнадзоре пообещали проверить информацию о возможном нарушении. В Сбербанке признали утечку персональных данных 200 клиентов и начале внутреннего расследования, но не подтвердили информацию о том, что выложенная в Сети база является подлинной.
Северная Корея запустила с подлодки ракету нового типа
«Академия оборонной науки Корейской Народно-Демократической Республики успешно провела испытательный пуск нового типа баллистических ракет подводных лодок Pukguksong-3 в водах залива Вонсан Восточно-Корейского моря в среду утром», — говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи.
- Южная Корея и Япония зафиксировали пуск северокорейской баллистической ракеты в восточном направлении.
- Она упала в 350 км от префектуры Симанэ в пределах исключительной экономической зоны Японии.
- В последний раз такое было в ноябре 2017 года. Дальность полета составила 450 км, высота — 900 км.
- Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что новый запуск КНДР баллистической ракеты нарушает резолюции Совбеза.