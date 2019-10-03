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Что случилось за ночь. Главные новости РБК
Минфин меняет подход к налогообложению Google и Facebook, плохой день на биржах, утечка данных клиентов Сбербанка и пуск ракеты нового типа в Северной Корее — главные новости от РБК
Пуск баллистической ракеты Pukguksong-3 (Фото: KCNA / Reuters)

Интернет-гиганты должны делиться доходами от работы в России

Минфин в поисках новых источников доходов начал прорабатывать варианты ужесточения налоговой нагрузки на глобальных поставщиков цифровых услуг.

  • Цифровые корпорации вроде Google, Facebook и Apple должны будут платить налог на прибыль не только по месту регистрации головного офиса, но и декларировать доходы для налогообложения в тех юрисдикциях, где находятся их пользователи.
  • Это позволит справедливо распределять налоги и не допустить бюджетных потерь, считают в Минфине.

Худший день на биржах

Биржевые индексы США резко снизились. Основные индексы пока показывают худшее начало квартала с 2008 года, когда разразился мировой кризис.

  • Индекс Dow Jones упал на 1,86%, до 26079,23 пункта.
  • Индекс S&P 500 снизился на 1,79%, до 2887,74 пункта.
  • Индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq упал на 1,56%, до 7785,25 пункта.

Индексы падают на фоне:

  • Данных о более медленном, чем раньше, росте числа рабочих мест в американской экономике.
  • Данных об ослаблении производственного сектора.
  • Неопределенность с торговыми войнами администрации Дональда Трампа, а также новые угрозы, что под пошлины попадут, в частности, европейский сыр и вино.

Утечка данных клиентов Сбербанка

В минувшие выходные на одном из форумов, заблокированных Роскомнадзором, появились сообщения о продаже личных данных клиентов «одного из крупнейших российских банков». Эксперты предположили, что речь идет о данных клиентов Сбербанка.

  • Авторы предложения на заблокированном форуме заявляют, что у них есть доступ к данным 60 млн карт.
  • Есть предположение, что доступ к «выгрузке базы» Сбербанка мог иметь отношение человек с административным доступом банка.
  • В Роскомнадзоре пообещали проверить информацию о возможном нарушении. В Сбербанке признали утечку персональных данных 200 клиентов и начале внутреннего расследования, но не подтвердили информацию о том, что выложенная в Сети база является подлинной.

Северная Корея запустила с подлодки ракету нового типа

«Академия оборонной науки Корейской Народно-Демократической Республики успешно провела испытательный пуск нового типа баллистических ракет подводных лодок Pukguksong-3 в водах залива Вонсан Восточно-Корейского моря в среду утром», — говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи.

  • Южная Корея и Япония зафиксировали пуск северокорейской баллистической ракеты в восточном направлении.
  • Она упала в 350 км от префектуры Симанэ в пределах исключительной экономической зоны Японии.
  • В последний раз такое было в ноябре 2017 года. Дальность полета составила 450 км, высота — 900 км.
  • Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что новый запуск КНДР баллистической ракеты нарушает резолюции Совбеза.
Автор: Светлана Варенникова
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