Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Минфин меняет подход к налогообложению Google и Facebook, плохой день на биржах, утечка данных клиентов Сбербанка и пуск ракеты нового типа в Северной Корее — главные новости от РБК

Пуск баллистической ракеты Pukguksong-3 (Фото: KCNA / Reuters)

Интернет-гиганты должны делиться доходами от работы в России

Минфин в поисках новых источников доходов начал прорабатывать варианты ужесточения налоговой нагрузки на глобальных поставщиков цифровых услуг.

Цифровые корпорации вроде Google, Facebook и Apple должны будут платить налог на прибыль не только по месту регистрации головного офиса, но и декларировать доходы для налогообложения в тех юрисдикциях, где находятся их пользователи.

Это позволит справедливо распределять налоги и не допустить бюджетных потерь, считают в Минфине.

Худший день на биржах

Биржевые индексы США резко снизились. Основные индексы пока показывают худшее начало квартала с 2008 года, когда разразился мировой кризис.