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Мировые биржи закрылись крупнейшим падением за последние месяцы
В Великобритании снижение биржевых показателей оказалось наиболее значительным за последние три года. Американский Dow Jones за два дня упал более чем на 3% и показал худшее начало квартала с 2008 года
Фото: Richard Drew / AP

Фондовые индексы накануне оказались в минусе по итогам сессий на биржах в Великобритании и США. Причиной стало снижение деловой активности в США и опасение эскалации торговой войны.

В Великобритании индекс лондонской биржи FTSE 100 на момент закрытия снизился на 3,2%, что стало сильнейшим падением за день с января 2016 года. Американские индексы S&P 500 и Nasdaq также были в минусе на протяжении всей торговой сессии, однако на момент закрытия снижение было не настолько ощутимым. S&P 500 упал на 1,8%, а Nasdaq на 1,6%, что стало самым сильным падением за последние несколько недель. Кроме того, Dow Jones за день снизился на 1,86% и по итогам двух торговых сессий упал более чем на 3% — это худшее начало квартала для индекса с 2008 года, отмечает Market Watch.

В четверг утром азиатские биржи также открылись в минусе. Японский Topix упал на 2,1% (худший результат за два последних месяца). Аналогично складывалась ситуация и в Австралии, где падение составило 2,2%. В Гонконге снижение 0,8%, в Китае и Южной Корее биржи закрыты из-за государственных праздников.

Как сообщает Financial Times со ссылкой на банк UBS, причиной стали продолжающаяся торговая война между США и Китаем, снижение уровня деловой активности, а также данные о занятости в Соединенных Штатах. Самое большое падение в Нью-Йорке продемонстрировали энергетический и финансовый секторы.

Эксперты при этом указывают, что в целом макроэкономическая статистика демонстрирует неплохие показатели, однако уровень производства по всему миру продолжает снижаться.

Сказываются и геополитические факторы: беспокойство у трейдеров вызывает ситуация с угрозой импичмента президенту Дональду Трампу и риском жесткого выхода Великобритании из ЕС.

Автор: Артем Филипенок
Теги: биржа, FTSE, S&P, NASDAQ
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