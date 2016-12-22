Найджел Шорт снялся с выборов на пост главы ФИДЕ в пользу Дворковича

На конгрессе ФИДЕ в Батуми британский гроссмейстер объявил о снятии своей кандидатуры с выборов на пост главы Международной шахматной федерации в пользу Аркадия Дворковича

Найджел Шорт (Фото: Yannis Behrakis / Reuters)

Кандидат в президенты Международной шахматной федерации (ФИДЕ) британский гроссмейстер Найджел Шорт объявил о снятии своей кандидатуры с выборов. Свое заявление Шорт сделал на конгрессе ФИДЕ, который проходит в Батуми, сообщает ТАСС.

Таким образом, осталось только два претендента на пост президента шахматной федерации — ее вице-президент Георгиос Макропулос и бывший российский вице-премьер, член попечительского совета Федерации шахмат России Аркадий Дворкович.

В своем выступлении перед участниками конгресса Дворкович заявил, что считает одной из главных задач главы ФИДЕ сокращение расходов организации и увеличение ее инвестиционной привлекательности. «ФИДЕ должна научиться зарабатывать деньги», — сказал он, пообещав приложить для этого все усилия.

Дворкович стал кандидатом от России на пост главы ФИДЕ в конце июня. В ходе предвыборной кампании его соперник Георгиос Макропулос обвинил Дворковича в нечестной конкуренции и использовании дипломатических отношений для давления на представителей шахматных федераций других стран.

В свою очередь Дворкович предъявлял Макропулосу обвинения в коррупции. Бывший вице-премьер России обратился в антикоррупционный комитет федерации, чтобы проверить действия своего конкурента, который, по мнению Дворковича, способствовал тому, чтобы в списках судей и арбитров шахматной Олимпиады (проходит в Батуми с 23 сентября по 7 октября) нет ни одного судьи из России и США, хотя обе страны, подчеркнул Дворкович, являются «шахматными державами».

В конце сентября ФИДЕ признала Аркадия Дворковича невиновным в нарушении правил конкуренции «за отсутствием достаточных доказательств».

Выборы президента ФИДЕ проходят 3 октября.