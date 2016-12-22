ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,36 65,03 EUR Нал. 77,01 75,66 USD Бирж. 65,54 -0,09 EUR Бирж. 76,10 -0,28 USD ЦБ. 65,59 -0,24 EUR ЦБ. 76,23 -0,81 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 6626,10 +47,80 IMOEX 2475,36 +0,03% RTSI 1192,04 +0,35% Brent 82,80 +1,38% DJIA 26458,31 +0,05% Nasdaq 8046,35 +0,05%
ФИДЕ признала Дворковича невиновным в нечестной конкуренции на выборах
Лента новостей
Глава МИД Великобритании пообещал покончить с сетью агентов ГРУ 19:31, Политика В Совфеде заявили о погибших за три года в Сирии 112 российских военных 19:24, Политика Чемпионат России по футболу. «Спартак» — «Ростов». Онлайн 19:00, Спорт Украинский митрополит призвал защитить Почаевскую лавру после угроз 18:48, Политика В Горловке объявили траур после подрыва группы школьников на мине 18:43, Общество Четыре игрока основного состава «Реала» пропустят матч против ЦСКА 18:18, Спорт Кадыров отреагировал на заявление министра США о морской блокаде России 18:13, Политика Песков заявил о необходимости переговоров перед решением о помощи Сербии 17:42, Политика Усманов призвал пользователей интернета повышать свою ответственность 17:13, Общество Усманов признался в любви к швейцарским франкам 17:03, Финансы Усманов допустил возвращение «МегаФона» на зарубежную биржу 16:56, Бизнес Сенатор от Крыма назвал некомпетентным заявление о блокаде России 16:55, Политика Mercedes в пятый раз подряд выиграл Гран-при России 16:45, Спорт Песков рассказал об отдыхе Путина в тайге 16:34, Политика Sun узнала о тайном визите принца Кентского в Москву 16:18, Общество «Зенит» в большинстве потерпел первое поражение в чемпионате России 16:04, Спорт В ДНР три ребенка погибли при взрыве мины под Горловкой 15:36, Политика Путин поздравил актрису Веру Васильеву с днем рождения 15:01, Общество ВМС Украины завершили командно-штабные учения в Азовском море 14:48, Политика Сохранить и приумножить: что происходит на рынке private banking 14:31, РБК и FW Raiffeisen В джунглях Вьетнама обнаружили останки советского летчика 14:23, Общество Чемпионат России по футболу. «Анжи» — «Зенит». Онлайн 14:00, Спорт Норвежская делегация прибыла в Крым 13:51, Политика СМИ анонсировали рекордный трансфер футболиста «ПСЖ» в «Манчестер Сити» 13:30, Спорт Ким Чен Ын подарил президенту Южной Кореи двух собак редкой породы 13:29, Политика Россияне не пострадали при землетрясении в Индонезии 13:17, Общество «Умные здания»: как будет выглядеть мегаполис через 30 лет 13:00, РБК и Schneider Electric Египет объявил о выходе на самообеспечение газом 12:42, Экономика
ФИДЕ признала Дворковича невиновным в нечестной конкуренции на выборах
Общество, 20:06
0
ФИДЕ признала Дворковича невиновным в нечестной конкуренции на выборах

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) признала бывшего вице-премьера России Аркадия Дворковича невиновным в нарушении правил конкуренции. Об этом сообщается в заявлении комиссии по этике федерации (pdf).

«Господин Дворкович признан невиновным за
отсутствием достаточных доказательств», — говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба Российской шахматной федерации, Дворкович рассказал, что с самого начала был уверен в справедливом исходе ситуации. Он заявил, что удовлетворен решением комиссии по этике.

​«Моя репутация абсолютно честного кандидата полностью подтверждена, и мы будем продолжать работать», — сказал он.

В конце июня бывший вице-премьер Аркадий Дворкович, который теперь является сопредседателем фонда «Сколково», выдвинулся в кандидаты на пост главы ФИДЕ. Однако вице-президент организации Георгиос Макропулос, который также является претендентом на пост главы ФИДЕ, обвинил его в нечестной конкуренции.

Дворкович отверг обвинения и заявил, что никогда не использовал дипломатические отношения для давления на представителей шахматных федераций. Он отметил, что жалоба Макропулоса является «признаком слабости».

Теги: ФИДЕ , Аркадий Дворкович
Главное
Глава МИД Великобритании пообещал покончить с сетью агентов ГРУ Политика
Материалы по теме
Дворкович стал кандидатом на пост главы ФИДЕ от России Общество
Из вице-премьеров в президенты: зачем Россия отправляет Дворковича в ФИДЕ Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter