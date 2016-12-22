ФИДЕ признала Дворковича невиновным в нечестной конкуренции на выборах

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) признала бывшего вице-премьера России Аркадия Дворковича невиновным в нарушении правил конкуренции. Об этом сообщается в заявлении комиссии по этике федерации (pdf).

«Господин Дворкович признан невиновным за

отсутствием достаточных доказательств», — говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба Российской шахматной федерации, Дворкович рассказал, что с самого начала был уверен в справедливом исходе ситуации. Он заявил, что удовлетворен решением комиссии по этике.

​«Моя репутация абсолютно честного кандидата полностью подтверждена, и мы будем продолжать работать», — сказал он.

В конце июня бывший вице-премьер Аркадий Дворкович, который теперь является сопредседателем фонда «Сколково», выдвинулся в кандидаты на пост главы ФИДЕ. Однако вице-президент организации Георгиос Макропулос, который также является претендентом на пост главы ФИДЕ, обвинил его в нечестной конкуренции.

Дворкович отверг обвинения и заявил, что никогда не использовал дипломатические отношения для давления на представителей шахматных федераций. Он отметил, что жалоба Макропулоса является «признаком слабости».