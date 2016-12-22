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Дворкович стал кандидатом на пост главы ФИДЕ от России
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Дворкович стал кандидатом на пост главы ФИДЕ от России
Общество, 27 июн, 23:05
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Дворкович стал кандидатом на пост главы ФИДЕ от России

Председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович был выбран кандидатом от Федерации шахмат России (ФШР) на пост президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Об этом сообщается на сайте ФШР.

Кандидат был избран на заседании наблюдательного совета заочным голосованием. 22 голоса получил Дворкович, два — действующий глава ФИДЕ Кирсан Илюмжинов.

О том, что Дворкович примет участие в выборах президента Международной шахматной федерации, стало известно 15 июня. Президентский совет ФИДЕ потребовал от Илюмжинова покинуть пост президента в апреле. Поводом для этого стало его нахождение в санкционном списке США с 2015 года, из-за чего у федерации начались финансовые трудности. Илюмжинов согласился покинуть свой пост лишь в том случае, если будут названы прямые доказательства связи трудностей ФИДЕ с наложенным​и на ее президента ограничениями.

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В прежнем кабинете министров Аркадий Дворкович занимал пост вице-премьера, однако в новом правительстве места не получил. В мае он был назначен сопредседателем фонда «Сколково».

В 2007 — 2009 годах он был первым вице-президентом Российской шахматной федерации (РШФ), в его ответственность входило развитие детских шахмат, пропаганда и улучшение финансового обеспечения развития этого вида спорта в России. В 2010 — 2014 годах Дворкович являлся председателем наблюдательного совета РШФ.

Выборы главы ФИДЕ состоятся на конгрессе организации в октябре.

Теги: шахматы , Аркадий Дворкович , Выборы , ФИДЕ
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