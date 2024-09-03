СК объяснил обыски в центре содержания мигрантов в Сахарово

Следком: обыски в Сахарово связаны с делом против трех инспекторов по миграции

Обыски провели на месте работы трех инспекторов МВД, которых подозревают в мошенничестве. По предварительным данным, сотрудники центра за вознаграждение обещали родным содержащихся там мигрантов свидание и скорую отправку домой

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Обыски в Центре временного содержания иностранных граждан в московской деревне Сахарово были связаны с возбуждением двух уголовных дел в отношении сотрудников столичных миграционных подразделений, сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) в телеграм-канале.

Об обысках в центре в Сахарово ранее сообщил источник РБК, знакомый с материалами, также об этом писали агентство «РИА Новости» и телеграм-канал Shot.

Дела завели против двух инспекторов управления по вопросам миграции и одного инспектора Центра временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Москве. Их подозревают в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК).

«В ходе проведения обысков по месту жительства и работы подозреваемых изъяты предметы и документы, указывающие на их причастность к преступлению», — сообщили в СК.

Центр находится на 64-м километре Варшавского шоссе, в деревне Сахарово в Новой Москве. Он был открыт в 2015 году. Его возглавляет полковник полиции Алексей Лагода. В центре содержат иностранных граждан, которые подлежат административному выдворению, депортации или реадмиссии за нарушение российского законодательства.

По версии следствия, не позднее 7 августа 2024 года фигуранты сообщили иностранным гражданам недостоверную информацию о том, что «обладают возможностями по сокращению срока их пребывания на территории Российской Федерации».

«C целью личного обогащения фигуранты получили от иностранных граждан денежные средства в размере не менее 80 тыс. руб., однако на срок их пребывания не повлияли в силу отсутствия таких полномочий», — сообщили в СК.

По предварительным данным, сотрудники центра за вознаграждение также обещали родственникам содержащихся в нем мигрантов свидания и скорейшую отправку домой.

В ближайшее время подозреваемым предъявят обвинения, уточнили в Следственном комитете. Также их проверят на причастность к другим аналогичным преступлениям в столичном регионе.