МВД назвало подозреваемых в мошенничестве в центре содержания мигрантов
Вольнонаемный работник и гражданский сотрудник центра временного содержания иностранцев в деревне Сахарово в Москве подозреваются в мошенничестве, сообщила пресс-служба столичной полиции.
Оперативники провели проверку в центре и установили возможную причастность к обману содержащихся в центре людей и их родных инспектора фонда отделения по документированию иностранных граждан и делопроизводителя канцелярии.
«В настоящее время сотрудники полиции принимают участие в следственных действиях, в том числе обысках на рабочих местах подозреваемых и по местам их проживания», — говорится в сообщении.
Уже собранные полицейскими материалы направлены в следственные органы, добавили в пресс-службе.
Обыски проводятся в рамках проверки по факту мошенничества (ч. 3 ст. 159 УК), рассказал источник РБК, знакомый с материалами. По предварительным данным, сотрудники центра за вознаграждение обещали родственникам содержащихся в нем мигрантов свидание и скорейшую отправку домой.
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