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В Центр временного содержания мигрантов в Москве пришли с обысками

Силовики пришли с обысками в Центр временного содержания иностранных граждан в Сахарово. Причиной стало дело о мошенничестве в отношении двух инспекторов. Они «продавали» родственникам мигрантов свидания и освобождение из центра
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / TACC
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / TACC

В Центре временного содержания иностранных граждан в московской деревне Сахарово проходят обыски, передают «РИА Новости», телеграм-канал Shot и подтверждает знакомый с материалами источник РБК.

«Обыски проводятся в рамках проверки по факту мошенничества (ч.  3 ст. 159 УК РФ)», — рассказал источник РБК. По предварительным данным, сотрудники центра за вознаграждение обещали родственникам содержащихся в нем мигрантов свидание и скорейшую отправку домой. Как уточняет Shot, первая услуга стоила 5 тыс. руб., вторая — 30 тыс. руб. Уголовные дела возбуждены в отношении 33-летнего и 58-летнего инспекторов центра.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве РБК сообщили, что такая информация не поступала. РБК обратился за комментарием в пресс-службу управления Следственного комитета по Москве.

Центр был открыт в 2015 году и находится на 64-м километре Варшавского шоссе, в деревне Сахарово в Новой Москве. Его бессменно возглавляет полковник полиции Алексей Лагода. В центре содержат иностранных граждан, которые подлежат административному выдворению, депортации или реадмиссии за нарушение российского законодательства.

В России ужесточилась миграционная политика после теракта 22 марта в «Крокус Сити Холле», в результате чего погибли свыше 140 человек, еще более 500 пострадали; исполнителями оказались граждане Таджикистана. В частности, президент Владимир Путин одобрил режим спецвысылки иностранных граждан. Соответствующие полномочия получили сотрудники МВД, которые будут принимать решение о выдворении за ряд правонарушений.

Кроме того, МВД обязали передавать сведения о мужчинах, которым одобрили получение российского паспорта. В случае отказа от постановки на воинский учет иностранцев будут лишать приобретенного гражданства.

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Россия Москва мигранты обыски Следственный комитет мошенничество
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