На Пхукете нашли тело россиянина со следами пыток
На острове Пхукет в Таиланде нашли тело россиянина со следами, характерными для пыток, передает Channel 8.
Телеканал со ссылкой на данные полиции сообщил, что мужчину обнаружили в канаве напротив пляжа Карон в одних шортах. Рядом с ним была черная кожаная сумка с документами на 27-летнего россиянина Илью Орлова. В ней также находился паспорт женщины, которая также является гражданкой России.
Тело было отправлено на судебно-медицинскую экспертизу, которая выяснила, что смерть наступила более 12–24 часов назад. Точную причину гибели мужчины еще предстоит определить. По предварительным данным, убийство произошло в другом месте, после чего злоумышленники решили избавиться от тела и оставили его в канаве.
Орлов прибыл в Таиланд 24 апреля в составе туристической группы, ему можно было находиться в стране без визы 90 дней, отмечает Channel 8.
РБК направил запрос в Генконсульство России в Пхукете.
посетили 14,3 млн иностранцев, из которых 837 тыс. — россияне. С 1 мая было сокращено безвизовое пребывание граждан России с 90 до 60 дней.
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