На Пхукете нашли тело россиянина со следами пыток

На Пхукете нашли тело 27-летнего россиянина Ильи Орлова со следами пыток, сообщает Channel 8. Он въехал в страну 24 апреля в составе туристической группы, в его сумке нашли документы женщины — также гражданки России

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На острове Пхукет в Таиланде нашли тело россиянина со следами, характерными для пыток, передает Channel 8.

Телеканал со ссылкой на данные полиции сообщил, что мужчину обнаружили в канаве напротив пляжа Карон в одних шортах. Рядом с ним была черная кожаная сумка с документами на 27-летнего россиянина Илью Орлова. В ней также находился паспорт женщины, которая также является гражданкой России.

Тело было отправлено на судебно-медицинскую экспертизу, которая выяснила, что смерть наступила более 12–24 часов назад. Точную причину гибели мужчины еще предстоит определить. По предварительным данным, убийство произошло в другом месте, после чего злоумышленники решили избавиться от тела и оставили его в канаве.

Орлов прибыл в Таиланд 24 апреля в составе туристической группы, ему можно было находиться в стране без визы 90 дней, отмечает Channel 8.

РБК направил запрос в Генконсульство России в Пхукете.