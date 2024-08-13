В Таиланде задержали просрочившего на 4 года визу россиянина
Правоохранительные органы Таиланда задержали на острове Ко-Панган 56-летнего россиянина с просроченной на четыре года визой, сообщила Bangkok Post.
На Дмитрия Бабайцева пожаловались местные жители из-за попрошайничества, прибывшая полиция обнаружила его спящим на земле около магазина.
Проверка установила, что он въехал в королевство 19 февраля 2020 года по российским документам и 30-дневной визе.
Мужчине предъявили обвинение в нарушении миграционного законодательства, он находится в полиции острова.
Как сообщили в посольстве России в Таиланде, «задержанный иммиграционными властями 56-летний россиянин будет этапирован в Бангкок и помещен в центр временного содержания иммиграционной полиции для дальнейшей депортации в страну гражданства», передало «РИА Новости». У Бабайцева есть также канадское гражданство.
РБК направил запрос в посольство России в Королевстве Таиланд.
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