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Общество ,  
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В Таиланде задержали просрочившего на 4 года визу россиянина

Фото: Taylor Weidman / Getty Images
Фото: Taylor Weidman / Getty Images

Правоохранительные органы Таиланда задержали на острове Ко-Панган 56-летнего россиянина с просроченной на четыре года визой, сообщила Bangkok Post.

На Дмитрия Бабайцева пожаловались местные жители из-за попрошайничества, прибывшая полиция обнаружила его спящим на земле около магазина.

Проверка установила, что он въехал в королевство 19 февраля 2020 года по российским документам и 30-дневной визе.

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Фото:Lauren DeCicca / Getty Images

Мужчине предъявили обвинение в нарушении миграционного законодательства, он находится в полиции острова.

Как сообщили в посольстве России в Таиланде, «задержанный иммиграционными властями 56-летний россиянин будет этапирован в Бангкок и помещен в центр временного содержания иммиграционной полиции для дальнейшей депортации в страну гражданства», передало «РИА Новости». У Бабайцева есть также канадское гражданство.

РБК направил запрос в посольство России в Королевстве Таиланд.

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Таиланд гражданин РФ задержание виза
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