Генконсульство сообщило об установлении личностей погибших на Пхукете

Фото: Sinthana Kosolpradit / EPA / ТАСС

Были установлены личности россиян, погибших в результате оползня на Пхукете, сообщает генконсульство России на острове.

«Личности скончавшихся 23 августа в результате оползня на Пхукете россиян — мужчины 1986 года рождения и женщины 1988 года рождения — установлены», — говорится в сообщении.

Родственников погибших оповестили, в ближайшее время будет решаться вопрос организации перевозки тел в Россию.

Оползень на район Карон сошел с холма утром 23 августа после сильного дождя, который шел с вечера 22 августа. По данным властей, выпало 200 мм осадков, камни и поваленные деревья вынесло на дорогу.

Девять человек погибли, еще двое пропали без вести. Помимо двух россиян погибли граждане Мьянмы и гражданка Таиланда.