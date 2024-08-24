Генконсульство сообщило об установлении личностей погибших на Пхукете
Были установлены личности россиян, погибших в результате оползня на Пхукете, сообщает генконсульство России на острове.
«Личности скончавшихся 23 августа в результате оползня на Пхукете россиян — мужчины 1986 года рождения и женщины 1988 года рождения — установлены», — говорится в сообщении.
Родственников погибших оповестили, в ближайшее время будет решаться вопрос организации перевозки тел в Россию.
Оползень на район Карон сошел с холма утром 23 августа после сильного дождя, который шел с вечера 22 августа. По данным властей, выпало 200 мм осадков, камни и поваленные деревья вынесло на дорогу.
Девять человек погибли, еще двое пропали без вести. Помимо двух россиян погибли граждане Мьянмы и гражданка Таиланда.
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