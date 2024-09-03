Разрушение мостов в США связали с изменением климата

Аномальные температуры, вызванные изменением климата, могут привести к разрушению каждого четвертого стального моста в США к 2050 году, пишет NYT. Эксперты предупредили, что эти объекты «развалятся как игрушечные»

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Четверть мостов в США были построены до 1960 года и нуждались в ремонте, однако экстремальная жара и участившиеся наводнения, связанные с изменением климата, ускоряют разрушение подобных объектов, пишет The New York Times (NYT).

«У нас кризис с мостами, который напрямую связан с экстремальными погодными явлениями, — приводит издание слова профессора гражданского строительства в Колорадском университете Пола Чиновски. — Это не то, что могло бы произойти при нормальных климатических условиях. Мы никогда не видели таких явлений с такой скоростью».

Так, пишет NYT, под напором воды рухнул железнодорожный мост, соединяющий штат Айова с Южной Дакотой, а в Льюистоне (штат Мэн) мост закрыли после того, как от колебаний температуры просел тротуар.

«Становится так жарко, что элементы, на которых держатся бетон и сталь, и сами мосты могут буквально развалиться как игрушечные», — считает эксперт.

Министр транспорта США Пит Буттиджич отметил, что речь идет об инфраструктуре, которая, «возможно, была спланирована, спроектирована и построена десятилетия назад» и ее «обновление занимает больше всего времени». «И все же мы видим эти уязвимости повсюду по всей стране», — отметил он.

Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале Plos One , экстремальные температуры, вызванные изменением климата, могут привести к массовому ремонту и закрытию мостов к 2040 году, а к 2050-му — к разрушению каждого четвертого стального моста в США.

Ранее ученые британского Университета Лидса зарегистрировали рекордные темпы климатического потепления: более чем на 0,2°C за период с 2013 по 2022 год. 17 ноября 2023-го температура воздуха впервые преодолела критический порог — 2°C по отношению к доиндустриальному уровню. Bloomberg со ссылкой на экспертов писал, что текущий год может стать самым жарким за всю историю метеонаблюдений.