Суд по просьбе Дерипаски приостановил рассмотрение его иска к Навальному
Арбитражный суд Москвы на заседании 3 сентября приостановил рассмотрение иска миллиардера Олега Дерипаски к основателю ФБК Алексею Навальному. Как рассказал РБК адвокат истца Алексей Мельников, это было сделано из гуманных соображений.
«Мы считаем правильным дождаться полного выздоровления господина Навального и уже тогда рассмотреть исковые требования господина Дерипаски. Желаем ответчику выздоровления и с нетерпением ждем [его] в суде.
Наш интерес состоит в том, чтобы в открытом и честном суде было установлено, что никаких оснований для распространения ложной информации у Навального не было», — сказал адвокат.
РБК направил запрос в пресс-службу Арбитражного суда.
Навальный с 20 августа находится в состоянии комы, для лечения его перевезли в берлинскую клинику «Шарите». Немецкие эксперты установили, что оппозиционера отравили ядом из семейства «Новичок».