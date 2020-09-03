Суд по просьбе Дерипаски приостановил рассмотрение его иска к Навальному

Судья обязала стороны уведомить суд о возможности возобновления производства, когда это станет возможным. Речь идет о защите деловой репутации миллиардера, который оценил компенсацию морального ущерба в 1 руб.

Олег Дерипаска (Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg)

Арбитражный суд Москвы на заседании 3 сентября приостановил рассмотрение иска миллиардера Олега Дерипаски к основателю ФБК Алексею Навальному. Как рассказал РБК адвокат истца Алексей Мельников, это было сделано из гуманных соображений.

«Мы считаем правильным дождаться полного выздоровления господина Навального и уже тогда рассмотреть исковые требования господина Дерипаски. Желаем ответчику выздоровления и с нетерпением ждем [его] в суде.

Наш интерес состоит в том, чтобы в открытом и честном суде было установлено, что никаких оснований для распространения ложной информации у Навального не было», — сказал адвокат.

РБК направил запрос в пресс-службу Арбитражного суда.

Навальный с 20 августа находится в состоянии комы, для лечения его перевезли в берлинскую клинику «Шарите». Немецкие эксперты установили, что оппозиционера отравили ядом из семейства «Новичок».