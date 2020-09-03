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Отравление Навального ,  
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Суд по просьбе Дерипаски приостановил рассмотрение его иска к Навальному

Судья обязала стороны уведомить суд о возможности возобновления производства, когда это станет возможным. Речь идет о защите деловой репутации миллиардера, который оценил компенсацию морального ущерба в 1 руб.
Олег Дерипаска
Олег Дерипаска (Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg)

Арбитражный суд Москвы на заседании 3 сентября приостановил рассмотрение иска миллиардера Олега Дерипаски к основателю ФБК Алексею Навальному. Как рассказал РБК адвокат истца Алексей Мельников, это было сделано из гуманных соображений.

«Мы считаем правильным дождаться полного выздоровления господина Навального и уже тогда рассмотреть исковые требования господина Дерипаски. Желаем ответчику выздоровления и с нетерпением ждем [его] в суде.
Наш интерес состоит в том, чтобы в открытом и честном суде было установлено, что никаких оснований для распространения ложной информации у Навального не было», — сказал адвокат.

РБК направил запрос в пресс-службу Арбитражного суда.

Навальный с 20 августа находится в состоянии комы, для лечения его перевезли в берлинскую клинику «Шарите». Немецкие эксперты установили, что оппозиционера отравили ядом из семейства «Новичок».

Отравление Навального. Что важно знать
Политика
Алексей Навальный

Иск Дерипаски поступил в Арбитражный суд Москвы 26 февраля. Он потребовал от Навального компенсации морального вреда в 1 руб. Тогда Мельников пояснял, что основной целью иска служит защита деловой репутации миллиардера.

«Навальный должен опровергнуть ложные обвинения о том, что Дерипаска незаконно пользовался поддержкой государства на нерыночных условиях», — пояснил адвокат.

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Поводом для иска стали несколько роликов на сервисе YouTube, которые опубликовал Навальный.

Судья Ольга Никонова приостановила дело и обязала стороны «уведомить суд о возможности возобновления производства по делу в случае отпадения обстоятельств, повлекших приостановление», сообщает «РИА Новости».

Дерипаска подал иск к Навальному
Общество
Олег Дерипаска

В 2018 году Дерипаска оказался одним из фигурантов расследования ФБК, в котором на основании фотографий Анастасии Вашукевич (известна как Настя Рыбка) утверждалось, что на яхте миллиардера в сопровождении девушки отдыхал российский вице-премьер и глава аппарата правительства Сергей Приходько. После этого миллиардер пригрозил судом за «создание лживого информационного потока». В июле 2018 года Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края частично удовлетворил его иск к Вашукевич и Александру Кириллову (Алекс Лесли), обвинявшимся в нарушении тайны личной жизни Дерипаски. С каждого из ответчиков было взыскано по 500 тыс. руб.
 

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На ФБК Дерипаска тогда в суд не подавал, а в качестве третьего лица по иску к Рыбке и Лесли Усть-Лабинский районный суд Навального не допустил, несмотря на то что ранее принял решение, позволившее внести расследование о Вашукевич и Приходько на сайте Навального и на YouTube в реестр запрещенной информации.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: Олег Дерипаска, Алексей Навальный, иск, Арбитражный суд
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