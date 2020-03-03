Дерипаска подал иск к Навальному

Миллиардер Олег Дерипаска подал иск против оппозиционера Алексея Навального в Арбитражный суд Москвы

Олег Дерипаска (Фото: Simon Dawson / Bloomberg)

В Арбитражный суд Москвы поступил иск миллиардера Олега Дерипаски против основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. В картотеке суда подателем иска против Навального значится: «Дерипаско Олег Владимирович». Представитель Дерипаски подтвердил РБК подачу иска против основателя ФБК, уточнив, что в картотеке суда фамилия истца написана с ошибкой.

Об иске Дерипаски написал в своем блоге и Навальный. «За что, не знаем, но записали его почему-то как «Дерипаско», — написал оппозиционер. «Есть информация, что Дерипаска подал иск, но мы пока не видели копию иска», — заявил РБК директор ФБК Иван Жданов.

Из карточки дела следует, что исковое заявление было подано 26 февраля. Доступа к самому документу пока нет, но из его названия следует, что речь в заявлении идет «об установлении фактов, имеющих юридическое значение».

Адвокат Дерипаски Алексей Мельников сообщил РБК, что в своем иске бизнесмен просит суд защитить его деловую репутацию. «Навальный должен опровергнуть ложные обвинения о том, что Дерипаска незаконно пользовался поддержкой государства на нерыночных условиях», — пояснил юрист. По его словам, сумма формальных требований по иску Дерипаски составляет 1 руб.

В 2018 году Дерипаска оказался одним из фигурантов расследования ФБК, в котором на основании фотографий Анастасии Вашукевич (известна как Настя Рыбка) утверждалось, что на яхте миллиардера в сопровождении девушки отдыхал российский вице-премьер и глава аппарата правительства Сергей Приходько. После этого Дерипаска пригрозил судом за «создание лживого информационного потока». В июле 2018 года Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края частично удовлетворил иск миллиардера к Вашукевич и Александру Кириллову (Алекс Лесли), обвинявшихся в нарушении тайны личной жизни Дерипаски. С каждого из ответчиков суд взыскал по 500 тыс. руб.