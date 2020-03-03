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Общество ,  
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Дерипаска подал иск к Навальному

Миллиардер Олег Дерипаска подал иск против оппозиционера Алексея Навального в Арбитражный суд Москвы
Олег Дерипаска (Фото: Simon Dawson / Bloomberg)

В Арбитражный суд Москвы поступил иск миллиардера Олега Дерипаски против основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. В картотеке суда подателем иска против Навального значится: «Дерипаско Олег Владимирович». Представитель Дерипаски подтвердил РБК подачу иска против основателя ФБК, уточнив, что в картотеке суда фамилия истца написана с ошибкой.

Об иске Дерипаски написал в своем блоге и Навальный. «За что, не знаем, но записали его почему-то как «Дерипаско», — написал оппозиционер. «Есть информация, что Дерипаска подал иск, но мы пока не видели копию иска», — заявил РБК директор ФБК Иван Жданов.

Из карточки дела следует, что исковое заявление было подано 26 февраля. Доступа к самому документу пока нет, но из его названия следует, что речь в заявлении идет «об установлении фактов, имеющих юридическое значение».

Адвокат Дерипаски Алексей Мельников сообщил РБК, что в своем иске бизнесмен просит суд защитить его деловую репутацию. «Навальный должен опровергнуть ложные обвинения о том, что Дерипаска незаконно пользовался поддержкой государства на нерыночных условиях», — пояснил юрист. По его словам, сумма формальных требований по иску Дерипаски составляет 1 руб.

В 2018 году Дерипаска оказался одним из фигурантов расследования ФБК, в котором на основании фотографий Анастасии Вашукевич (известна как Настя Рыбка) утверждалось, что на яхте миллиардера в сопровождении девушки отдыхал российский вице-премьер и глава аппарата правительства Сергей Приходько. После этого Дерипаска пригрозил судом за «создание лживого информационного потока». В июле 2018 года Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края частично удовлетворил иск миллиардера к Вашукевич и Александру Кириллову (Алекс Лесли), обвинявшихся в нарушении тайны личной жизни Дерипаски. С каждого из ответчиков суд взыскал по 500 тыс. руб.

На ФБК Дерипаска тогда в суд не подавал, а в качестве третьего лица по иску к Рыбке и Лесли Усть-Лабинский районный суд Навального не допустил, несмотря на то что ранее принял решение, позволившее внести расследование о Насте Рыбке и Приходько на сайте Навального и на YouTube в реестр запрещенной информации.

Юрист фонда Иван Жданов (сейчас занимает пост директора ФБК) в 2018 году заявлял, что к суду с бизнесменом они готовы. «Интересно, если он [Дерипаска] подаст в суд на Фонд борьбы с коррупцией, на Алексея Навального, что он будет оспаривать: что у него есть яхта, что в эти числа он не был по тем точкам, где мы отследили навигацию яхты, что он не был с этими девушками?» — говорил в феврале 2018 года Жданов.

Авторы: Владислав Гордеев, Роман Кирьянов, Светлана Бурмистрова, Евгений Калюков
Теги: Олег Дерипаска, Алексей Навальный
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Бизнес
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