Получившие вакцину «Вектора» от COVID добровольцы прошли первый этап

Первая российская вакцина от коронавируса была зарегистрирована в середине августа. Ее разработал НИЦ имени Гамалеи

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Все девять участников первого этапа испытаний вакцины новосибирского центра «Вектор» покинули стационар. Процедура предусматривает двукратное введение препарата.

«31.08.2020 года девять добровольцев первого этапа были вакцинированы повторно вакциной научного центра «Вектор» Роспотребнадзора и 01.09.2020 года выписаны из стационара. Таким образом все участники первого этапа вакцинированы двукратно и покинули стационар», — сообщили в Роспотребнадзоре, уточнив, что самочувствие всех участников эксперимента хорошее.

Первая российская вакцина от COVID была зарегистрирована 11 августа. Ее разработал НИЦ имени Гамалеи Минздрава России. Новосибирский центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора разрабатывает свой вариант вакцины, 17 августа там сообщили о начале второго этапа испытаний вакцины.

По словам заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой, завершение клинических испытаний намечено на сентябрь. «В конце сентября мы планируем, что будут завершены клинические исследования еще одной вакцины российского производства на базе Государственного научного центра «Вектор». Это вакцина на основе пептидных антигенов, получила название она «ЭпиВакКорона». Думаем, что в конце сентября — начале октября она также будет зарегистрирована», — рассказала Голикова на совещании у президента Владимира Путина.