Площадь лесных пожаров в Ростовской области превысила 500 гектаров
Общая площадь природных пожаров на территории двух районов Ростовской области превысила 520 га. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС, передает ТАСС.
По данным ведомства, наиболее сложная обстановка остается в Тарасовском районе, где горит лесной массив на площади около 500 га. В 18:00 по Москве там ввели режим ЧС.
Пожар на территории Белокалитвинского района локализовали на площади 21,7 га.
Всего пожары охватили четыре района области: Белокалитвинский, Тарасовский, Каменский и Красносулинский. Как сообщили агентству в пресс-службе ведомства, угрозу перехода огня на населенные пункты удалось снять. «Все пожары в населенных пунктах Ростовской области локализованы», — заявили в МЧС.