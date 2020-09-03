Площадь лесных пожаров в Ростовской области превысила 500 гектаров

Природные пожары возникли на территории четырех районов области, в одном из них ввели режим ЧС. По данным Следственного комитета, погибли два человека

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Общая площадь природных пожаров на территории двух районов Ростовской области превысила 520 га. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС, передает ТАСС.

По данным ведомства, наиболее сложная обстановка остается в Тарасовском районе, где горит лесной массив на площади около 500 га. В 18:00 по Москве там ввели режим ЧС.

Пожар на территории Белокалитвинского района локализовали на площади 21,7 га.

Всего пожары охватили четыре района области: Белокалитвинский, Тарасовский, Каменский и Красносулинский. Как сообщили агентству в пресс-службе ведомства, угрозу перехода огня на населенные пункты удалось снять. «Все пожары в населенных пунктах Ростовской области локализованы», — заявили в МЧС.