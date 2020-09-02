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В Ростовской области загорелись около 20 частных домов

Фото: podslushanovrostove / VK
Фото: podslushanovrostove / VK

Около 20 частных домов загорелись в результате природного пожара в Белокалитвинском районе Ростовской области. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

По данным МЧС по региону, дома заброшены, никто не пострадал. В тушении пожара задействовали также вертолет Ми-8.

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По данным «РИА Новости», загорелись дачи, расположенные в садовом товариществе «Пионер» в Белокалитвинском районе. К возгоранию привел лесной пожар, который распространился на 2 га. Позднее пожар удалось ликвидировать.

В МЧС России сообщили, что на территории региона возгорание происходит одновременно в четырех районах: Белокалитвинском, Тарасовском, Каменском и Красносулинском.

По данным ведомства, которые приводит ТАСС, общая площадь пожаров в Ростовской области достигла 170 га, наиболее сложная обстановка складывается в Тарасовском районе, где лесной массив горит на площади 150 га.

Прокуратура региона начала проверку исполнения органами местного самоуправления и ГУ МЧС требований противопожарной безопасности. Также ведомство контролирует ход тушения пожара.

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Теги: новости, Ростовская область, пожар
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