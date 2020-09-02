В Ростовской области два человека погибли после лесных пожаров

В Тацинском и Красносулинском районах Ростовской области после тушения пожаров нашли останки двух человек. Об этом говорится на сайте управления СК по региону.

По предварительным данным, в Красносулинском районе в частном домовладении поселка при станции Замчалово обнаружили тело женщины1935 года рождения.

«В хуторе Заливной Тацинского района после тушения пожара в частном домовладении обнаружены костные останки человека», — указано в сообщении.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления. Назначены судебно-медицинские и другие необходимые экспертизы. По результатам проведенных проверок будут приняты процессуальные решения.