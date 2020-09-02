Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Забыть про счет
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 3 сентября
USD ЦБ: 73,86 (+0,27) Инвестиции, 13:05
Курс евро на 3 сентября
EUR ЦБ: 87,74 (-0,42) Инвестиции, 13:05
Киев потребовал ввести санкции против Москвы из-за отравления Навального Политика, 23:14 В Москве за сутки умерли 13 человек с коронавирусом Общество, 23:10 В Ростовской области два человека погибли после лесных пожаров Общество, 23:09 Какие последствия ждут Россию в связи с отравлением Навального Политика, 22:54 Джонсон потребовал от России объяснений из-за отравления Навального Политика, 22:40 ПИК купила у «дочки» ВТБ участок с памятником конструктивизма в Сочи Бизнес, 22:39 Контактная группа согласовала новые участки разведения сил в Донбассе Политика, 22:29 Reuters сообщил об обсуждении США, ЕС и Канадой санкций против Минска Политика, 22:27 В Казани отстранили начальника отдела полиции после видео со стрельбой Общество, 21:59 Эксперты оценили риск санкций против России из-за отравления Навального Экономика, 21:58 «Ак Барс» завоевал Кубок Открытия в стартовом матче КХЛ Спорт, 21:55 «Зеленые» потребовали остановить «Северный поток-2» из-за Навального Политика, 21:50 В Совфеде ответили на заявление властей ФРГ об отравлении Навального Политика, 21:46 «Ростов» подписал контракт с футболистом сборной Белоруссии Спорт, 21:39
Общество ,  
0 

В Ростовской области два человека погибли после лесных пожаров

В Тацинском и Красносулинском районах Ростовской области после тушения пожаров нашли останки двух человек. Об этом говорится на сайте управления СК по региону.

По предварительным данным, в Красносулинском районе в частном домовладении поселка при станции Замчалово обнаружили тело женщины1935 года рождения.

«В хуторе Заливной Тацинского района после тушения пожара в частном домовладении обнаружены костные останки человека», — указано в сообщении.

В Ростовской области загорелись около 20 частных домов
Общество
Фото: podslushanovrostove / VK

На месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления. Назначены судебно-медицинские и другие необходимые экспертизы. По результатам проведенных проверок будут приняты процессуальные решения.

Ранее было известно, что пожары охватили четыре района области: Белокалитвинский, Тарасовский, Каменский и Красносулинский. ТАСС со ссылкой на МЧС России передавал, что общая площадь возгорания составила 170 га. Больше всего пожар затронул Тарасовский район, где вспыхнул лесной массив, и огонь распространился на территории 150 га.

После пожара в заповеднике под Анапой завели дело о халатности
Общество
Тушение лесных пожаров в заповеднике &laquo;Утриш&raquo;

Читайте на РБК Pro
Сарафанное видео: как Zoom стал главным средством связи в эпоху пандемии Когда кредит выльется в уголовное дело: памятка для руководителя компании Как малому бизнесу выйти в онлайн: чек-лист для владельцев Как пандемия помогла заработать на слежке за осужденными — Bloomberg

В МЧС России по региону РБК поясняли, что в Белокалитвинском районе из-за природного пожара загорелись 20 заброшенных частных домов, в которых не было людей. По данным «РИА Новости», пострадали дачи, расположенные в садовом товариществе «Пионер», возгорание удалось ликвидировать.

Прокуратура региона начала проверку исполнения органами местного самоуправления и ГУ МЧС требований противопожарной безопасности.

Теги: Ростовская область, жертвы пожара
Материалы по теме
В Ростовской области загорелись около 20 частных домов
Общество
Трое детей погибли при пожаре в частном доме в Мордовии
Общество
После пожара в заповеднике под Анапой завели дело о халатности
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter