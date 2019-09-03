Рейс Utair задержали из-за попадания птицы в двигатель

Пострадавший самолет пришлось заменить резервным лайнером

Фото: Василий Кузьмиченок / ТАСС

В двигатель самолета авиакомпании Utair в Нижневартовске попала птица, что привело к задержке нескольких рейсов, сообщает ТАСС.

«Рейсы выполняются с задержкой, так как в воздухозаборник самолета, который должен был выполнять эти рейсы, попала птица», — уточнили в пресс-службе.

По данным онлайн-табло тюменского аэропорта Рощино, самолет ATR-72, выполнявший рейс Нижневартовск — Ханты-Мансийск — Тюмень, прибыл в 12:36 по местному времени (10:36 мск) почти с трехчасовой задержкой. В Уфу тот же лайнер прилетел в 15:16 (13:16 мск), задержка составила более двух с половиной часов.

«Рейсы Нижневартовск — Ханты-Мансийск — Тюмень — Уфа выполнены с задержкой, т.к. в воздухозаборник двигателя самолета попала птица. Птица попала в самолет при посадке в Нижневартовске. Компания заменила борт, резервный прилетел в Нижневартовск из Сургута», — сообщили РБК в пресс-службе Utair.

15 августа, летевший в Симферополь Airbus 321, принадлежащий авиакомпании «Уральские авиалинии», совершил вынужденную посадку после взлета из аэропорта Жуковский из-за столкновения со стаей птиц. Командир экипажа Дамир Юсупов принял решение о посадке лайнера на кукурузное поле.