Борт «Уральских авиалиний» аварийно сел в Екатеринбурге из-за стаи птиц

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», вылетевший из Санкт-Петербурга в таджикский Худжанд, совершил аварийную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

Как рассказали Е1.ru в авиакомпании, при осмотре взлетно-посадочной полосы были найдены останки животного происхождения, перья птиц.

«Посадка произведена благополучно, пострадавших нет. На борту находились 193 пассажира, из них 22 ребенка, четыре члена экипажа», — уточняется на сайте Уральской транспортной прокуратуры. По данным ведомства, речь идет о самолете Airbus 321.

Свердловская транспортная прокуратура начала проверку из-за вынужденной посадки борта. Уточняется, что причиной инцидента стало то, что самолет столкнулся со стаей птиц при взлете из аэропорта Санкт-Петербурга.

Ранее, 15 августа, летевший в Симферополь Airbus 321, также принадлежащий авиакомпании «Уральские авиалинии», совершил вынужденную посадку после взлета из аэропорта Жуковский из-за столкновения со стаей птиц. Командир экипажа Дамир Юсупов принял решение о посадке лайнера на кукурузное поле.