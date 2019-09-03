Инструктор утонул в танке на полигоне в Забайкалье

Инструктор утонул в танке на полигоне в Забайкалье

В воинской части под Читой утонул инструктор по управлению танком, сообщает портал ZAB.RU со ссылкой на источники.

Инцидент произошел 30 августа в поселке Песчанка, но известно о нем стало только сейчас. По словам одного из собеседников издания, у танкового полка проходили подводные вождения. Боевая машина заглохла на глубине 4 м.

«Внутри было двое: механик-водитель спасся, а инструктор погиб», — сообщил он.

Источник агентства «Чита.ру» сообщил, что погиб военный-контрактник.

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