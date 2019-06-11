На Балтике во время учений утонул БТР с солдатом

На Балтике во время учений утонул БТР с солдатом

В Калининградской области во время военных учений в море затонул бронетранспортер. Находившийся внутри военнослужащий погиб, сообщает издание «Новый Калининград» со ссылкой на военно-следственное управление Следственного комитета по Балтийскому флоту.

Инцидент произошел 7 июня на полигоне «Хмелевка». По данным источников «Нового Калининграда» и «Комсомольской правды», все случилось во время очередного этапа всеармейского конкурса «Морской десант–2019», который завершился 9 июня. Бронетранспортер принадлежал 336-й бригаде морской пехоты, дислоцированной в Балтийске, пишет «Комсомольская правда». Он утонул при учебной высадке с моря на необорудованное побережье. Внутри находились трое военнослужащих, двоим удалось спастись.

В военно-следственном управлении СК по Балтфлоту подтвердили гибель одного военнослужащего. Обстоятельства произошедшего в ведомстве уточнить отказались.

В начале мая на военном полигоне в Свердловской области погиб один военнослужащий, еще один пострадал. Это произошло при подрыве боеприпаса, когда военные, нарушив требования безопасности, разожгли рядом с ним костер.