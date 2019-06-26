Двое десантников погибли в Крыму при прыжке в воду с парашютом

В Крыму в ходе учебных прыжков с парашютом погибли двое десантников контрактной службы. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).
Инцидент произошел на полигоне «Старый Крым». Отмечается, что десантники приземлились на воду, но не смогли вовремя снять с себя подвесную систему парашюта. «Принятые дежурной спасательной службой меры по их спасению результатов не дали, военнослужащие утонули», — уточнили в ЮВО.
Сейчас причины трагедии совместно с правоохранительными органами выясняет комиссия командования Воздушно-десантных войск.
Ранее в Калининградской области во время военных учений затонул бронетранспортер при высадке с моря на необорудованное побережье. Находившийся внутри военнослужащий погиб, еще двоим удалось спасти.