 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

На упавшем при тушении пожаров в Турции вертолете Ми-8 оказались россияне

Вертолет потерпел крушение во время тушения лесных пожаров, когда набирал воду из водохранилища. Экипаж из пяти человек, трое из которых — россияне, получил ранения, но выжил

Среди членов экипажа вертолета Ми-8, который потерпел крушение в Турции во время тушения лесных пожаров, было трое россиян, все они спаслись. Об этом сообщило Генеральное управление лесного хозяйства Турции, передает Anadolu.

Россияне получили ранения, отметили в ведомстве.

«В 16.20 арендованный нашим управлением для тушения лесных пожаров вертолет Ми-8 во время набора воды потерпел крушение и рухнул в водохранилище Гёкдере по неизвестной причине. Пятеро членов экипажа, из них трое россиян, спаслись, они ранены», — сказано в сообщении.

В СК назвали возможные причины крушения вертолета Robinson в Якутии
Общество

Днем 2 августа губернатор турецкой провинции Адана Явуз Кёшгер сообщил, что в районе Кызларсекиси в воду во время ее забора упал вертолет. Он был задействован в тушении пожаров в регионе.

Кёшгер ранее говорил, что экипаж не пострадал. По данным Anadolu, всех пятерых пострадавших госпитализировали.

На тушение пожара в Кызларсекиси вылетали два вертолета, уточняет Anadolu. Пожар, который они должны были тушить, вспыхнул по неизвестной причине около 15:45 по местному времени (совпадает с мск) того же дня, пишет агентство.

Несколько регионов Турции летом охватили лесные пожары. Россия не первый год помогает стране с их тушением, отправляя туда авиацию.

Сенатора Дмитрия Савельева задержали по делу об убийстве. Подробнее

Мосбиржа приостанавливает публикацию статистики по валютному рынку

Число погибших в Нижнем Тагиле выросло до семи

Как правильно дегустировать и подавать вино

Вступил в силу запрет на строительство в Москве квартир меньше 28 кв. м

На Украине подсчитали, сколько мужчин поступают в вузы для отсрочки

Ученые установили, что на Меркурии есть слой алмазов толщиной до 18 км

В ВШЭ рассказали о влиянии стресса на частоту употребления алкоголя

Подборка каналов РБК в Telegram
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Турция лесные пожары Вертолет Ми-8 авиакатастрофа
Материалы по теме
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Иркутской области
Общество
В Якутии обнаружили обломки пропавшего частного вертолета Robinson
Общество
В СК назвали возможные причины крушения вертолета Robinson в Якутии
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 августа
EUR ЦБ: 92,83 (-0,02) Инвестиции, 02 авг, 18:43 Курс доллара на 3 августа
USD ЦБ: 85,7 (-0,08) Инвестиции, 02 авг, 18:43
Над Белгородской областью сбили дронПолитика, 00:54
Смертник подорвал себя на пляже у отеля в СомалиОбщество, 00:47
На Украине объяснили превращение памятника Ленину в памятник ШевченкоПолитика, 00:31
В Геническе объявили ракетную опасностьПолитика, 00:25
На упавшем при тушении пожаров в Турции вертолете Ми-8 оказались россиянеОбщество, 00:07
Какие скандалы произошли на Олимпийских играх в ПарижеСпорт, 00:00
Китай укрепился в лидерах медального зачета Олимпиады после седьмого дняСпорт, 02 авг, 23:57
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Пал еще один рекорд Фелпса. Что происходит на ОлимпиадеСпорт, 02 авг, 23:55
В Воронежской области объявили угрозу атаки дроновПолитика, 02 авг, 23:45
Сербия передала России пытавшегося продать место депутата в ГосдумеПолитика, 02 авг, 23:35
Появились кадры эвакуации в кинотеатре «Октябрь» в МосквеОбщество, 02 авг, 23:24
Axios узнал об угрозе Байдена прекратить помощь ИзраилюПолитика, 02 авг, 23:04
Буданов вновь пообещал разрушить Крымский мостПолитика, 02 авг, 23:02
Участник Олимпиады из Афганистана попался на допингеСпорт, 02 авг, 23:02