На упавшем при тушении пожаров в Турции вертолете Ми-8 оказались россияне

Вертолет потерпел крушение во время тушения лесных пожаров, когда набирал воду из водохранилища. Экипаж из пяти человек, трое из которых — россияне, получил ранения, но выжил

Среди членов экипажа вертолета Ми-8, который потерпел крушение в Турции во время тушения лесных пожаров, было трое россиян, все они спаслись. Об этом сообщило Генеральное управление лесного хозяйства Турции, передает Anadolu.

Россияне получили ранения, отметили в ведомстве.

«В 16.20 арендованный нашим управлением для тушения лесных пожаров вертолет Ми-8 во время набора воды потерпел крушение и рухнул в водохранилище Гёкдере по неизвестной причине. Пятеро членов экипажа, из них трое россиян, спаслись, они ранены», — сказано в сообщении.

Днем 2 августа губернатор турецкой провинции Адана Явуз Кёшгер сообщил, что в районе Кызларсекиси в воду во время ее забора упал вертолет. Он был задействован в тушении пожаров в регионе.

Кёшгер ранее говорил, что экипаж не пострадал. По данным Anadolu, всех пятерых пострадавших госпитализировали.

На тушение пожара в Кызларсекиси вылетали два вертолета, уточняет Anadolu. Пожар, который они должны были тушить, вспыхнул по неизвестной причине около 15:45 по местному времени (совпадает с мск) того же дня, пишет агентство.

Несколько регионов Турции летом охватили лесные пожары. Россия не первый год помогает стране с их тушением, отправляя туда авиацию.