На упавшем при тушении пожаров в Турции вертолете Ми-8 оказались россияне
Среди членов экипажа вертолета Ми-8, который потерпел крушение в Турции во время тушения лесных пожаров, было трое россиян, все они спаслись. Об этом сообщило Генеральное управление лесного хозяйства Турции, передает Anadolu.
Россияне получили ранения, отметили в ведомстве.
«В 16.20 арендованный нашим управлением для тушения лесных пожаров вертолет Ми-8 во время набора воды потерпел крушение и рухнул в водохранилище Гёкдере по неизвестной причине. Пятеро членов экипажа, из них трое россиян, спаслись, они ранены», — сказано в сообщении.
Днем 2 августа губернатор турецкой провинции Адана Явуз Кёшгер сообщил, что в районе Кызларсекиси в воду во время ее забора упал вертолет. Он был задействован в тушении пожаров в регионе.
Кёшгер ранее говорил, что экипаж не пострадал. По данным Anadolu, всех пятерых пострадавших госпитализировали.
На тушение пожара в Кызларсекиси вылетали два вертолета, уточняет Anadolu. Пожар, который они должны были тушить, вспыхнул по неизвестной причине около 15:45 по местному времени (совпадает с мск) того же дня, пишет агентство.
Несколько регионов Турции летом охватили лесные пожары. Россия не первый год помогает стране с их тушением, отправляя туда авиацию.
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