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Общество ,  
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В СК назвали возможные причины крушения вертолета Robinson в Якутии

Причинами крушения вертолета Robinson в Якутии могли быть ошибка пилотирования, техническая неисправность и неблагоприятная погода, сообщила пресс-служба Восточного межрегионального СУТ СК России в своем телеграм-канале.

Robinson R44 с пилотом и тремя пассажирами на борту пропал 19 июля 2024 года. У воздушного судна сработал аварийный радиомаяк, в назначенное время пилот не вышел на связь. Спасатели вылетели на поиски 21 июля, в спасательной операции задействовали вертолет Ми-8.

В Якутии обнаружили обломки пропавшего частного вертолета Robinson
Общество
Фото:Александр Легкий / Global Look Press

Поиски пропавшего в Якутии вертолета Robinson R44 завершились 22 июля, в результате крушения погибли четыре человека. На месте происшествия следователи-криминалисты изъяли образцы топлива и масла, а также хвостовую балку и приборную панель воздушного судна, аварийный радиомаяк и личные вещи пострадавших. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Следователи начали проверку по ст. 263 Уголовного кодекса — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

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Теги
Якутия погибшие Вертолет Ми-8 следком
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