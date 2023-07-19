МЧС России направило в Турцию два самолета-амфибии Бе-200 для тушения лесных пожаров

МЧС России направило в Турцию два самолета для тушения лесных пожаров

МЧС России направило в Турцию два самолета-амфибии Бе-200ЧС для тушения лесных пожаров, сообщается в телеграм-канале ведомства.

Самолеты направили по указанию президента России Владимира Путина и в соответствии с запросом турецкой стороны. Два Бе-200, осназенные тепловизорами, вылетели из аэропорта Платов Ростова-на-Дону в турецкие города Мугла и Измир.

Масштабные лесные пожары начались в нескольких регионах Турции 16 июля. Возгорания в Балыкесире, Адане, Хатае, Мерсине и Мугле удалось локализовать, борьба с огнем также продолжается в Текирдаге, Чанаккале и Диярбакыре. Возгорания возникли на фоне жары и сильного ветра: 16 июля в Анталье, Мугле и Ширнаке температура воздуха превысила 45 градусов.

Министр юстиции Йылмаз Тунч сообщил, что в связи с пожарами задержали семь человек, двоих из них арестовали. По его словам, двое заключенных под стражу подожгли тростник в своем саду, огонь в результате перекинулся на лес, и начался масштабный пожар.