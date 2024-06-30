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Несколько регионов Турции охватили лесные пожары

В Турции лесные пожары охватили провинции Измир, Чанаккале и Айдын

Турецкие провинции (илы) Чанаккале и Измир охватили лесные пожары, передают CNN Turk и TRT Haber. Из последней огонь перекинулся на соседний ил Айдын, леса горят и в других регионах страны.

По данным турецкого Министерства сельского и лесного хозяйства, только в Измире за первую половину дня 29 июня зарегистрировали 16 очагов лесных пожаров. Возгорания произошли в лесной зоне в районах Каракадаг, Мендерес, Чешме, Менемен, Сельчук, Торбалы и других. К тушению привлекли авиацию, водовозы и бульдозеры, в работах участвует почти 1 тыс. человек.

В районе Байраклыдеде эвакуировали дома и две гостиницы из-за угрозы распространения огня под воздействием ветра. Отдыхающих разместили в других отелях поблизости. Кроме того, был эвакуирован муниципальный приют для животных в Сельчуке.

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Общество
Фото:LosPadresNF / X

Мэр Сельчука Филиз Черитоглу Сенгель сказала CNN Turk, что у властей нет информации о возможных причинах возгорания. Министр сельского и лесного хозяйства Ибрагим Юмаклы заявил, что пожар в Мендересе вспыхнул в одном из садов. С его слов, виновных заключили под стражу. Глава ведомства вылетел в Измир.

Один из крупных очагов в провинции возник у прибрежной деревни Памуджак. Оттуда огонь перекинулся на лесной массив близ курорта Кушадасы соседней провинции Айдын, передает TRT Haber. По данным канала, движение автомобилей по трассе Сельчук — Кушадасы перекрыто из-за пожара.

В провинции Чанаккале огонь охватил сельскохозяйственные угодья в районе Эзине, спасатели эвакуировали несколько деревень.

Также леса горят в провинциях Бурса, Эдирне, Балыкесир, Караман и Кахраманмараш.

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