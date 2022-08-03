Экс-руководителя аппарата главы МЧС заподозрили в превышении полномочий
Бывшего руководителя аппарата главы МЧС Вадима Сойникова задержали по делу о превышении должностных полномочий, сообщили РБК в пресс-службе Пресненского суда.
«Задержан Сойников Вадим Сергеевич, обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий, совершенное лицом, занимающим государственную должность, повлекшее тяжкие последствия)», — сказали в суде.
Следствие попросило отправить Сойникова под стражу до 1 октября. «Сейчас он безработный, ранее занимал должность руководителя аппарата главы МЧС», — добавили в суде.
По п. «в» ч. 3 ст. 286 УК может грозить лишение свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
В середине июля задержали, а затем арестовали бывшего замглавы МЧС Андрея Гуровича. СК заподозрил его в превышении полномочий при строительстве мобильного ковид-госпиталя в Мурманской области. Ведомство оценило ущерб региону в 323 млн руб.
По версии следствия, Гурович знал, что объект строился без заключения госконтракта и принятой заказчиком документации, но предоставил занимавшему тогда пост главы МЧС Евгению Зиничеву заведомо недостоверные сведения о готовности госпиталя принять пациентов. В итоге учреждение не приняло ни одного пациента, поскольку его признали не соответствующим климатическим условиям региона.
Как сообщал «Коммерсантъ», Гурович сам инициировал проверку по своему делу, сообщив в прокуратуру о серьезных недочетах в строительстве мобильного госпиталя. Защита настаивает, что замминистра физически не мог контролировать двухнедельное строительство объекта, а также не имел для этого всех нужных знаний и полномочий. А незадолго до доклада министру он вместе с главой области посетил объект и, убедившись, что тот стоит, сообщил об этом Зиничеву, говорят адвокаты. Но впоследствии, разбираясь в документах, связанных со строительством, Гурович нашел серьезные недочеты, о чем и сообщил в прокуратуру, инициируя ее проверку, пишет издание.
Гурович своей вины не признает, защита считает возбуждение дела необоснованным.