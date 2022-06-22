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Дело Раковой и ректора Шанинки ,  
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Суд отказался отпустить ректора «Шанинки» Сергея Зуева из СИЗО

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Московский городской суд оставил ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергея Зуева в СИЗО, сообщили РБК в пресс-службе суда.

«Суд апелляционной инстанции <...> постановил: постановление Тверского районного суда Москвы от 13 октября 2021 года (о домашнем аресте. — РБК) в отношении Зуева Сергея Эдуардовича изменить. Избрать Зуеву Сергею Эдуардовичу меру пресечения в виде заключения под стражу до 7 декабря 2021 года. Апелляционное представление удовлетворить частично» — такое решение вынес суд.

Зуева задержали 12 октября 2021 года. Его обвиняют в хищении 21 млн руб. и мошенничестве с трудоустройством. Свою вину ученый отрицает. По делу вместе с ним проходит бывшая замминистра просвещения и экс-вице-президент Сбербанка Марина Ракова.

После задержания Зуева отправили под домашний арест, но 9 ноября Мосгорсуд перевел его в СИЗО, установив срок заключения под стражей до 7 декабря. Позднее его продлевали.

Ректор «Шанинки» Зуев успешно перенес операцию на сердце
Общество
Сергей Зуев

Защита обжаловала решение о помещении ученого в СИЗО. 9 июня Второй кассационный суд отменил ноябрьское постановление Мосгорсуда о переводе Зуева в СИЗО и направил судебный материал на новое рассмотрение. При этом Зуев остался в изоляторе.

Адвокат Сергей Севрук указывал, что при вынесении решения суд «не учел, что у него нет никаких реальных доказательств», что Зуев может влиять на расследование или имеет намерение скрыться от следствия. Суд оставил без внимания и факт, что у Зуева есть проблемы со здоровьем, указал юрист.

В конце октября ученого госпитализировали с инфарктом, ему провели операцию на сердце. 3 декабря Зуеву стало плохо в Тверском суде, ему вызывали скорую. В конце декабря его переводили в гражданскую больницу для обследования, а затем снова вернули в СИЗО.

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С просьбой о переводе Зуева под домашний арест обращались 50 академиков РАН и уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Президент Владимир Путин также указывал, что для содержания ученого за решеткой «нет необходимости».

Теги
Сергей Зуев Шанинка Мосгорсуд новости

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