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Роспотребнадзор указал на риск заражения COVID летом из-за новых штаммов

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Появление новых вариантов омикрон-штамма вируса SARS-CoV-2 в России повышает риск заболеть COVID-19 в летний период, говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора. В связи с этим ведомство рекомендует «не забывать о простых мерах предосторожности».

Роспотребнадзор рекомендует избегать контактов с окружающими при плохом самочувствии, оставаться дома в случае болезни и не заниматься самолечением.

Избежать инфицирования COVID-19, а также «снизить риски заражения другими респираторными заболеваниями» помогут вакцинация, мытье рук с мылом, регулярное проветривание помещений и ношение маски в людных местах. Последняя мера особенно важна «для уязвимых категорий населения, в число которых входят пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями», напоминает ведомство.

Темпы распространения коронавируса в России
Понедельные темпы прироста новых случаев, %. Сравнение недели к неделе.
Рассматривается период с начала мая 2020 года, когда количество ежесуточно проводимых тестов на коронавирус превысило 200 тыс.
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

Уровень заболеваемости COVID-19 в стране начал снижаться в феврале, а минимальных показателей достиг к июню. 1 июля Роспотребнадзор снял все действовавшие коронавирусные ограничения. Однако спустя две недели начался новый всплеск заболеваемости: если в начале месяца за сутки выявляли около 3 тыс. заболевших COVID-19, то к концу месяца заболеваемость выросла в четыре раза, достигнув показателя более 12 тыс. новых случаев в сутки.

2 августа Роспотребнадзор рекомендовал носить маски «уязвимым категориям» населения в людных местах и общественном транспорте.

Также глава ведомства Анна Попова провела селекторное совещание с руководителями региональных учреждений Роспотребнадзора, на котором подчеркнула необходимость внимательного отношения «к рекомендуемым мерам защиты от инфекции». В сообщении, опубликованном по итогам совещания, говорится о более чем двукратном росте (на 67,6%) заболеваемости COVID-19 в России на прошедшей неделе в сравнении с периодом 18–24 июля. Превышение средних показателей заболеваемости (50,23 на 100 тыс. населения) зарегистрировано в 15 регионах. При этом наибольшее число заражений в последние две недели вызвано подвидами омикрон-штамма BA.4 и BA.5, на них приходится 82,5% случаев.

За предыдущие сутки в России выявили 9,5 тыс. новых случаев заболевания, 1962 человека госпитализировали, еще 48 человек умерли.

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Роспотребнадзор COVID-19 рекомендации омикрон-штамм
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