Эксперты назвали самые курящие регионы России

Больше всего сигарет в пересчете на одного жителя с начала года купили в Нижегородской области, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае, подсчитали аналитики системы маркировки табачной продукции

Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

Нижегородская область, Санкт-Петербург и Краснодарский край стали лидерами среди российских регионов по количеству купленных в первом полугодии сигарет в пересчете на число жителей. К таким выводам пришли аналитики национальной системы цифровой маркировки товаров «Честный знак», использовав собственные данные о количестве проданных пачек сигарет и данные Росстата о количестве постоянных жителей российских регионов. Результаты исследования есть у РБК.

Согласно расчетам экспертов, за шесть месяцев с начала года в Нижегородской области продали в среднем 4,44 пачки сигарет на жителя, в Санкт-Петербурге — 3,96, в Краснодарском крае — 3,42.

В десятку самых курящих регионов вошли Магаданская область (2,65), Камчатский край (2,09), Сахалинская (1,96) и Рязанская области (1,92), а также Москва (1,84), Крым (1,74) и Севастополь (1,49).

Популярность альтернативной табачной продукции, такой как сигары, сигариллы, жевательный табак, кальянные смеси и т.д., оказалась ниже, чем у сигарет. Больше всего таких товаров купили в той же Нижегородской области — 1,95 пачки на одного жителя. На втором и третьем месте — Омская область (1,46) и Севастополь (1,12). За ними следуют Крым (1,12), Москва (0,63), а также Рязанская область (0,63) и Карелия (0,50). Замыкают десятку лидеров по этому показателю Санкт-Петербург (0,48), Владимирская (0,46) и Пензенская области (0,43).

Постановление правительства об обязательной маркировке табачной продукции вступило в силу летом 2019 года. Оператором системы «Честный знак», с помощью которой отслеживают подлежащие маркировке товары, выступает Центр развития перспективных технологий.

В ноябре 2021 года РБК со ссылкой на отчет Счетной палаты сообщал, что каждая десятая пачка сигарет в России стала нелегальной. За пять лет — в период с середины 2016 до середины 2021 года — доля контрафактной продукции, не облагаемой акцизом, увеличилась в России до более чем 10%. Из-за этого в федеральный бюджет не поступило более 290 млрд руб., подсчитали аудиторы организации. По оценкам экспертов финансового органа, основная причина роста теневого сектора табачного рынка — высокие ставки акциза. В России они на 39–50% выше, чем в Белоруссии, Казахстане, Армении и Киргизии — странах ЕАЭС, откуда идут наибольшие потоки нелегальных сигарет, пользующихся спросом у российского потребителя вследствие своей низкой стоимости.

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Аналитики «Честного знака» оценивают объем легального рынка сигарет примерно в 10 млрд пачек в год. Согласно данным системы, по итогам первого полугодия 2022 года было продано на 1,5% меньше пачек сигарет, чем за аналогичный период предыдущего года.

Всего за три года применения маркировки доля незаконного оборота табачной продукции сократилась на четверть — с 15,6 до 11,5%.

В 2008 году Россия присоединилась к рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе против табака. В 2013 году вступил в силу антитабачный закон, который запретил курение в общественных местах, рекламу табачной продукции, а также популяризацию употребления табака среди несовершеннолетних.

Тогда же стартовала кампания по внедрению нового дизайна сигаретных пачек, предупреждающего о вреде курения с помощью изображений с возможными последствиями для здоровья. А в 2020 году в антитабачный закон были внесены поправки, запретившие использование электронных сигарет и кальянов в общественных местах, а также их продажу несовершеннолетним.

Сейчас в России курят 33% граждан, причем каждый пятый ежедневно расходует пачку сигарет (20%), следует из июльского опроса ВЦИОМа. Аналогичные исследования ВЦИОМ проводил в 2009, 2011 и 2013–2017 годах. Первые два опроса зафиксировали одинаковый уровень потребления табачной продукции — 41%.

Таким образом, спустя девять лет после принятия антитабачного закона и введения нового оформления сигаретных пачек это число снизилось на 8 п.п. Среди возможных оснований отказаться от привычки курящие россияне назвали желание это сделать, появление проблем со здоровьем и повышение стоимости сигарет. Однако последние пять лет доля курильщиков в России остается почти неизменной — на сегодняшний день это треть населения.